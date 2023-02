Marco Mengoni, “Due Vite”/ Vincitore Festival di Sanremo 2023? Doppietta a portata

Marco Mengoni, il percorso a Sanremo con “Due Vite”: standing ovation condivisa

Ogni edizione del Festival di Sanremo è caratterizzata da pronostici e opinioni in favore di determinati artisti, ma non sempre corrispondono poi alla realtà della competizione. L’attuale edizione sta invece dando seguito a buona parte delle previsioni che hanno anticipato Sanremo 2023, con Marco Mengoni che dopo le prime tre serate della kermesse sembra rigare dritto verso la vittoria finale. Con il brano “Due Vite” il cantante di Ronciglione ha esordito con il primo gruppo di artisti, nella prima serata, conquistando fin da subito la prima posizione nella classifica provvisoria.

La prima performance di Marco Mengoni con “Due Vite” al Festival di Sanremo è stata accolta da applausi fragorosi, un preludio a quello che sarebbe stato il successo nelle varie classifiche viste fino ad ora e sulla falsa riga dei pronostici. L’artista è partito da favorito e si sta confermando come tale anche dopo l’esibizione della terza sera che ha scatenato un vero e proprio tripudio in suo favore. Il pubblico si è lasciato andare ad una lunga standing ovation, unico caso nel corso dell’attuale edizione del Festival di Sanremo. Il giudizio della giuria demoscopica, unito al parere della sala stampa, hanno confermato il dominio di Marco Mengoni in questa edizione della kermesse con l’ennesimo primo posto in classifica.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023: numeri a confronto

Il percorso di Marco Mengoni a Sanremo 2023, con il brano “Due vite”, trova conferme anche lontano dal palco dell’Ariston. Oltre al posizionamento stabile in classifica che lo vede capolista, il cantante romano domina anche la classifica ufficiale delle canzoni più ascoltate in radio. Con 113 emittenti all’attivo, il brano di Marco Mengoni vanta attualmente oltre 35mila punti con un netto distacco dal secondo classificato, Elodie. Leggermente più in basso su Spotify dove occupa la quarta posizione con oltre 1 milione di streaming.

In vista della prossima finale del Festival di Sanremo 2023 il cammino di Marco Mengoni con “Due Vite” sembra piuttosto chiaro. L’artista romano non può che essere considerato il favorito per il trionfo finale; sarebbe la sua seconda volta dopo il successo nel 2013 con L’essenziale. Il suo brano è in linea con la sua vena artistica; una ballad con venature rock e impreziosita da cambi di registro magistrali, peculiarità del suo timbro unico nel panorama musicale. Tra le tante esibizioni viste finora, Marco Mengoni è stato forse l’unico ad aver ostentato un controllo vocale invidiabile con esecuzioni vicine alla perfezione sia interpretativa che canora.











