Marco Mengoni choc su Instagram/ “Trasandato e con la barba lunga”, perché?

Signori e signore fermi tutti perché è bastato un selfie di Marco Mengoni per mandare in tilt i social e il web. Ma cosa c’è di così sconvolgente in questa foto postata su Instagram nei giorni scorsi? Niente di allarmante tranquilli. Il nostro amato interprete non è si è rasato, non ha messo il gel e sistemato i capelli, e si è mostrato così all’occhio attento dei fan o, meglio, di chi non ha altro da fare che criticare gli altri. Tutti a puntare il dito contro di lui tra chi gli consiglia di “tagliare la barba, che ci vuoi fare le trecce?” e chi invece lo trova invecchiato “Ma hai cinquant’anni“, chi, semplicemente, lo trova in fase di transizione: “Ma ti stai trasformando in Neri Marcorè?”. Dove sta la verità? In mezzo, come sempre. Sicuramente non è il modo di commentare l’aspetto di una persona, anche se le donne ci sono abituate in ogni salsa, ma è vero anche che Mengoni si è mostrato un po’ troppo trasandato in confronto a come siamo abituati a vederlo.

MARCO MENGONI TRASANDATO E GIUDICATO SUI SOCIAL

Quello che c’è da dire è che Marco Mengoni non era in tv, non era ad un evento e nemmeno ad un concerto, stava semplicemente facendo del bene al fianco del sindaco di Milano, Beppe Sala, per promuovere la riduzione dell’uso di plastica. I due si sono incontrati per consegnare borracce in alluminio fuori da una scuola del capoluogo lombardo al grido di #PlanetOrPlastic e, postando la foto che tanto ha fatto discutere e che troverete sotto, ha scritto: “Promessa mantenuta! Consegnare borracce nelle scuole con un sindaco così premuroso e attento ti fa continuare a credere negli esseri umani”.

Ecco il post di Marco Mengoni:





