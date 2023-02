Marco Mengoni con “Due vite” vincitore di Sanremo 2023?/ Alla conquista dell’Ariston

A esibirsi come quarto cantante in gara, nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, è stato Marco Mengoni che incanta il pubblico con una canzone dal titolo “Due vite” scritta dallo stesso Mengoni assieme a Davide Petrella e Davide Simonetta. L’artista, presentato dalla co-conduttrice Chiara Ferragni e accolto successivamente anche dal padrone di casa Amadeus, ha sceso la scalinata di Sanremo in un accattivante completo nero in simil pelle con bottoni dorati firmato Versace. Inizialmente molto emozionato e teso, una volta lasciato lo spazio alla musica, Marco Mengoni ha dato il meglio di sé facendo esplodere tutta la sua energia in una canzone dal testo carico di significato, un crescendo di emozioni che racconta la storia d’amore di due persone che si incontrano e si scoprono nella propria quotidianità fino ad arrivare ad allinearsi come pianeti per vagare assieme nell’universo.

Significato Testo "Due vite" di Marco Mengoni/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

Come già noto, Marco Mengoni rientra tra i favoriti per la vittoria finale della 73ª edizione della kermesse musicale come già dimostra la classifica stilata dalla sala stampa che lo vede imporsi in prima posizione: un grande ritorno sul palco dell’Ariston dopo dieci anni dalla sua vittoria con il celebre brano “L’Essenziale”.

Sanremo 2023, classifica sala-stampa premia Mengoni/ Web grida "Boomer": é bufera

Marco Mengoni: la prima esibizione di “Due vite”

Mengoni all’inizio dell’esibizione entra in punta di piedi in una sonorità alquanto timida, ma si lascia andare dal ritornello in poi dimostrando ancora una volta tutte le sue eccezionali doti canore. Al termine dell’esibizione si è lanciato poi in un salto liberatorio, facendo vedere ad Amadeus il tremolio delle sue mani a causa dell’ansia e dell’adrenalina.

La canzone, grazie alla sua sonorità e già entrata nei cuori della maggior parte del pubblico e la dolcezza del cantante ha confermato la sua eleganza e professionalità musicale.

La canzone era già stata data per favorita dalla classifica stilata da Sisal alla vigilia del Festival, ma dopo l’esibizione della prima serata Mengoni sembra avere buonissime possibilità di essere ricordato in questa edizione.

Sanremo 2023 classifica: Mengoni in pole, Mr Rain ribalta con Elodie/Tendenze YouTube

Eliminata l’emozione della prima esibizione, non c’è dubbio che nelle prossime serate del Festival di Sanremo, Mengoni darà modo di esprimersi ancora al meglio delle proprie potenzialità e chissà, a giocarsi davvero il primo posto di questo Festival. Il cantante, invita con il testo “Due vite” a percepire tutto ciò che viviamo come spunto per crescere e di non sprecare neanche i momenti di noia in quanto sono fondamentali per farci evolvere.

Marco Mengoni: il ritorno tanto atteso

Marco Mengoni torna per la terza volta sul palco di Sanremo dopo il terzo posto nel 2010 con il testo “Credimi ancora” e alla vittoria nel 2013 che lo ha portato al successo, conquistando con “L’Essenziale” ben quattro dischi di platino.

uiLa canzone proposta quest’anno, “Due vite” è un brano intimo che rispecchia la vita del cantante, come aveva lui stesso dichiarato in diverse interviste: “il testo porta avanti il messaggio di accettare tutto quello che la vita ha intenzione di offrire”. Il brano, è stato fin da subito apprezzato dai giornalisti, che avevano manifestato alto gradimento anche per la nuova partecipazione dell’artista a Sanremo 2023.

Con la sua potente esibizione, Marco Mengoni ha messo tutti d’accordo conquistando la vetta della classifica provvisoria dei primi 14 cantanti in gara e incantando il pubblico in sala e tutti i telespettatori, a giudicare dalle condivisioni sui social e dai messaggi di apprezzamento arrivati fin da subito. Marco Mengoni racconta che il suo ritorno a Sanremo rappresenta un’avventura che vuole godersi dal primo all’ultimo secondo: “Ho fatto gli stadi, i dischi sono andati benissimo: sono fortunato. Mi sono detto: è adesso che ci devo andare, senza alcuna pressione”.

Video: “Due Vite”, Marco Mengoni a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA