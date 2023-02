Marco Mengoni con la canzone “Due vite” a Sanremo 2023/ “Un invito a vivere e godersi realmente ogni momento”

Marco Mengoni a 10 anni dalla vittoria di Sanremo torna da grande favorito

Marco Mengoni torna in gara al Festival di Sanremo 2023 a dieci anni esatti dalla vittoria con L’Essenziale. Questa volta il cantante presenterà sul palcoscenico la canzone “Due vite” e c’è già chi parla di vincitore annunciato. Il brano, scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta, è una potente ballad che si presenta con una struttura musicale non classica sia dal punto di vista strumentale, sia di sviluppo e arrangiamento vocale. Una scelta fortemente voluta dallo stesso cantante che per la produzione si è affidato a E.D.D. e Simonetta.

Due vite è un brano di Marco Mengoni che parla di rapporti focalizzando l’attenzione sulla relazione personale con noi stessi. Un lungo percorso che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. La canzone si presenza come un invito a vivere e godersi realmente ogni momento, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, come fosse l’ultimo istante a nostra disposizione. È un viaggio fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a custodire la reale verità del sentimento che stiamo vivendo.

Marco Mengoni e il grande successo dopo L’Essenziale

Il ritorno di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 con “Due vite” arriva a dieci anni esatti dalla vittoria nel 2013 con “L’essenziale”, la canzone che ha fatto da spartiacque nella sua carriera. Dopo la vittoria a Sanremo, il cantante ha collezionato dischi di platino conquistando critica e pubblico. Nel 2022 è stato proprio Marco Mengoni l’artista più ascoltato nelle radio italiane e in TV e la partecipazione a Sanremo arriva come una ciliegina sulla torta.

Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 67 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, tra cui lo scorso tour negli stadi e quello nei palazzetti, Marco Mengoni è pronto a ripartire anche questa estate con tanti nuovi concerti che lo rivedranno protagonista negli stadi. Intanto poco dopo la partecipazione al Festival è pronto a pubblicare anche il terzo capitolo di Materia, il progetto multiplatino con cui ha conquistato le classifiche di vendita.

