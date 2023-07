Marco Mengoni, concerto Bologna: info e scaletta di oggi sabato 1 luglio 2023/ Si apre con ‘Cambia un uomo’

Marco Mengoni, dalla vittoria a Sanremo all’uscita di Pazza Musica con Elodie

Marco Mengoni fa tappa a Bologna, allo stadio ‘Dall’Ara’ con il suo “Marco negli Stadi 2023”, questa sera, sabato 1 luglio. Lo scorso 24 giugno a Salerno il cantante ha eseguito i seguenti pezzi: Cambia un uomo; Esseri umani; No stress; Mi fiderò; Muhammad Alì; Voglio; Psycho Killer; Credimi ancora; Luce; Proteggiti da me; Due nuvole; Parole in circolo; L’essenziale; Pazza musica; Crazy in love; Due vite, il brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2023 ed è giunto quarto all’Eurovision Song Contest a Liverpool; Fiori d’orgoglio; Sai che; Hola; Ti ho voluto bene veramente; Guerriero; Ma stasera; Pronto a correre; Io ti aspetto; Proibito; Buona Vita.

Elodie: "Marco Mengoni mi manda le foto del suo fisico"/ Video, lui confessa: "Ecco perché lo faccio"

Marco Mengoni continua così il suo tour negli stadi passando questa sera. Dopo aver vinto a Sanremo 2023, seconda volta in carriera dopo il 2013 – con tanto di Marcel Bezençon Composer Award all’Eurovision Song Contest – il cantautore di Ronciglione sta regalando emozioni uniche con il tour “Marco negli stadi”; un atteso ritorno dopo gli stop dovuti alla pandemia vissuta in questi anni. Il tour 2022 prevedeva l’esecuzione di 25 brani per una durata complessiva che si aggirava intorno alle due ore. Solitamente iniziava alle 21/21.15 e finiva verso le 23.15.

Marco Mengoni, concerto all'Arena della Vittoria di Bari 28 giugno 2023/ La scaletta: apre "Cambia un uomo"

Marco Mengoni, tanti gli ospiti per il concerto al Circo Massimo di Roma il 15 luglio

Il tour di Marco Mengoni “Marco negli Stadi 2023” continuerà con appuntamenti a Torino (5 luglio, Stadio Olimpico) e Milano (8 luglio, Stadio di San Siro). Questo suo ritorno dal vivo si concluderà con una data-evento il 15 luglio al Circo Massimo, a Roma. Per quest’ultima data, Marco Mengoni ha pensato di realizzare una vera e propria festa. L’appuntamento al Circo Massimo, infatti, prenderà il via già dal pomeriggio. Dalle 16.30 lo spazio si animerà con le performance di nomi come Crookers, Dardust, Estremo, Mace e Whitemary. In serata, poi, inizierà il concerto vero e proprio. E sul palco con Marco Mengoni ci saranno anche Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle. Questi quattro artisti hanno infatti collaborato con Mengoni nei tre dischi che compongono il suo ultimo progetto discografico, la trilogia Materia.

Marco Mengoni/ "Due Vite è una cosa speciale, potessi vi porterei sul palco per capirlo"

Ma questi non saranno gli unici appuntamenti dal vivo nel 2023 del cantautore vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Infatti, Marco Mengoni sarà il protagonista del suo primo tour nei grandi spazi europei. Un bel giro che è stato reso possibile anche dall’accoglienza che l’artista ha ricevuto durante la sua ultima partecipazione all’Eurovision Song Contest di quest’anno.

Marco Mengoni ha trionfato anche nell’ultima edizione dei Nastri d’Argento

Marco Mengoni sarà in concerto in Europa a partire dal 18 ottobre a Barcellona (Sant Jordi Club); poi sarà la volta il 21 ottobre di Bruxelles (Forest National). Successivamente l’artista, il 23 ottobre, sarà ad Amsterdam (AFAS Live), il 25 ottobre a Parigi (Zénith Paris), il 27 ottobre, in Germania, Francoforte (Jahrhunderthalle), il 29 ottobre a Vienna (Gasometer), il 31 ottobre a Zurigo (Hallenstadion) ed il 2 novembre a Monaco (Oylmpiahalle).

Intanto, di recente, Marco Mengoni ha trionfato all’ultima edizione dei Nastri d’Argento. Il premio per la Migliore canzone originale, infatti, è andato all’interpretazione di Marco Mengoni del brano ‘Caro amore lontanissimo’, versione inedita di un brano di Sergio Endrigo che la famiglia del cantautore ha voluto affidare all’artista. La canzone è stata registrata con un’orchestra in presa diretta ed ha conquistato il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani che dal 1946 assegna i prestigiosi Nastri d’Argento. Il brano è infatti contenuto nella colonna sonora del film ‘Il Colibrì’ di Francesca Archibugi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA