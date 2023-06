Marco Mengoni, concerto all’Arena della Vittoria di Bari 28 giugno 2023/ La scaletta: apre “Cambia un uomo”

Marco Mengoni in concerto all’Arena della Vittoria di Bari: il tour “Marco negli stadi”

Marco Mengoni continua il suo tour negli stadi passando questa sera – 28 giugno – per Bari, all’Arena della Vittoria. Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2023, seconda volta in carriera dopo il 2013 – con tanto di quarto posto all’Eurovision Song Contest – il cantautore di Ronciglione sta regalando emozioni uniche con il tour “Marco negli stadi”; un atteso ritorno dopo gli stop dovuti alla pandemia vissuta in questi anni.

Marco Mengoni sarà dunque questa sera – 28 giugno – in concerto all’Arena della Vittoria di Bari dopo con un nuovo evento sold out dopo lo spettacolo dello scorso 24 giugno allo stadio Arechi di Salerno. Il cantautore sarà poi a Bologna e Torino; poi Milano prima di chiudere il giro nei principali stadi italiani il 15 luglio al Circo Massimo. Per l’evento di chiusura sono previsti ospiti d’eccezione e grandi amici del cantante – oltre che artisti apprezzati dal grande pubblico – e tra questi potrebbe figurare anche Elodie.

Marco Mengoni, questa sera 28 giugno in concerto all’Arena della Vittoria di Bari: tutte le informazioni

Il concerto di Marco Mengoni questa sera, 28 giugno, all’Arena della Vittoria di Bari avrà inizio intorno alle ore 21 mentre i cancelli della struttura dovrebbero risultare aperti a partire dalle ore 17. Non sono previsti interventi di altri artisti emergenti in apertura; bisognerà quindi attendere l’orario prestabilito per l’effettivo inizio dello spettacolo. Come accaduto per i precedenti eventi live – e pare anche per i prossimi – anche per l’evento di questa sera a Bari – all’Arena della Vittoria – i biglietti risultano sold out già da diverse settimane.

Per quanto concerne i consigli e direttive per raggiungere l’Arena della Vittoria di Bari che questa sera – 28 giugno – ospiterà il concerto di Marco Mengoni, il Comune ha predisposto alcune linee guida utili per gli appassionati e non solo. A partire dal mattino sono già predisposti diversi percorsi tramite trasporto pubblico e privato per evitare di intasare la zona circostante alla struttura.

Marco Mengoni, concerto all’Arena della Vittoria di Bari 28 giugno: la scaletta

Per il concerto di questa sera di Marco Mengoni all’Arena della Vittoria di Bari, il cantautore di Ronciglione proporrà la medesima scaletta vista per gli eventi precedenti. Si parte con alcuni successi recenti come Cambia un uomo ed Esseri Umani, passando per le hit dell’ultimo album “Due vite” fino alla chiusura con un blocco di ultime due canzoni.

La scaletta:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita











