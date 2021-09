Marco Mengoni/ Dopo lo “sgarbo” fatto a Fedez arriva al Seat Music Awards

Marco Mengoni torna protagonista sul palco dei Seat Music Awards oggi 9 settembre 2021. Il cantante ha avuto l’onore e il privilegio di cantare l’Inno d’Italia di fronte al Presidente della Repubblica, proprio il 5 settembre, in occasione dell’inaugurazione del Salone del Mobile di Torino. Alla fine della performance ha omaggiato il presidente dichiarandogli tutto il suo affetto e stima e augurandosi che possa continuare ad essere ancora Presidente. Durante la presentazione del Salone, Marco Mengoni si è esibito in un vero e proprio live dopo due anni di silenzio a causa Covid, dichiarando tutta la sua ritrovata felicità. Il mondo ha bisogno d’amore e di ripartire, ha dichiarato il giovane artista, che ha trasformato il suo intervento in un piccolo concerto con il pianoforte, il contrabbasso, la chitarra, e i coristi.

Marco Mengoni sarà dal vivo il prossimo con due concerti evento a giugno a San Siro di Milano e all’ Olimpico di Roma. Intanto recentemente al RTL power hits estate 2021 è stato premiato con il suo nuovo singolo “Ma stasera” come canzone dell’estate, spodestando così Fedez e al sua “Mille” dati per vincitori certi…

Marco Mengoni, la sua carriera

La carriera di Marco Mengoni ha inizio prestissimo, in quanto si diletta a suonare nei Piano Bar le cover dei maggiori artisti. Nel 2009 partecipa a X Factor e lo vince. Inizia così un percorso costellato di successi e soddisfazioni, con l’incisione di parecchi cd che ottengono il disco di Platino. Il cantante è inarrestabile, non si ferma mai e il singolo In un giorno qualunque viene nominato ai Best Italian Act in occasione degli Mtv Award del 2010. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2012 e vince con il brano l’Essenziale.

Seguono una serie di hit importanti e di duetti con i colleghi e artisti prestigiosi, incantati dalla sua voce unica. Sarà uno degli ospiti presenti all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Award che si terranno il 9 e 10 settembre. Pur di carattere schivo e piuttosto timido, il cantante non si sottrae alla voglia di condividere tutto il suo mondo con i suoi fan. I suoi profil social sono seguitissimi da migliaia di follower e lui ama ritrarsi sempre nelle foto più curiose. Una delle ultime pubblicazioni riguarda la sua vittoria all’evento RTL 102,5 Power Hits Estate 2021 con il brano Ma stasera. Sono poche le polemiche che lo riguardano, così come i dettagli che riguardano la sua vita privata, di cui si sa poco o nulla.

Video di “Ma stasera”, il singolo di Marco Mengoni votato come canzone dell’estate





