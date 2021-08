Marco Mengoni/ “Dopo 11 anni di carriera penso a un tour negli stadi”

Torna sul palco del Battiti Live Marco Mengoni, protagonista in radio da alcuni mesi a partire dall’uscita di Ma stasera, il suo nuovo singolo prodotto in coppia con Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine). L’inizio del suo tour è previsto per giugno 2022, il 19 a San Siro e il 22 all’Olimpico. Sarà la sua prima volta negli stadi, dopo il lungo stop che ha dovuto subire (lui insieme a tutti i suoi colleghi) a causa della pandemia. Con l’uscita di Ma stasera, Mengoni è tornato anche a rilasciare interviste. L’ultima risale al 6 giugno scorso: “Sono un po’ agitato, è passato un po’ di tempo dall’ultima intervista che ho fatto, adesso dobbiamo cercare di lasciarci alle spalle questo anno che abbiamo vissuto…”, sottolinea il cantante ai microfoni di Rtl 102.5.

E prosegue: “Con il tempo cresci, capisci che anche le esperienze negative hanno un lato positivo, di crescita personale, torni con più consapevolezza, con tutte le lacrime che hai versato che sono servite e pensi ‘la vita è bella’, se passi poi un anno come questo, capsici come è importante condividere e godersi tutto”.

Marco Mengoni si prepara al tour negli stadi

Anche solo progettare un tour, in questo periodo, è molto difficile: gli stadi, fa notare, “sono spazi molto grandi”, l’ideale per i concerti ai tempi del Covid. “In questo momento sto buttando giù delle idee su cui confrontarmi con i miei collaboratori. Bisognerà solo capire come realizzarle (ride)”.

In 11 anni di carriera, Marco Mengoni non ha mai cantato a San Siro e all’Olimpico. Ciò rappresenta un motivo in più per curare l’organizzazione, trattandosi di un evento a cui Mengoni tiene particolarmente. Spazio nell’intervista anche a un ricordo di Raffaella Carrà, volto storico della televisione e dello spettacolo italiani: “Raffaella Carrà fa parte del tessuto culturale e della tradizione, siamo tutti cresciuti a pane e Raffaella Carrà”, sostiene Mengoni. “È un po’ come Bowie – prosegue –, una di quelle figure che rimarranno sempre eterne perché quello che hanno fatto non si dimenticherà mai più”.

