Marco Mengoni, in lacrime al concerto a San Siro/ Ecco cosa è successo

Marco Mengoni si è esibito a Milano, presso lo stadio di San Siro, l’8 luglio 2023. Il cantante ha intrattenuto il pubblico con i suoi brani di maggior successo, per poi lasciarsi andare alla commozione. Ma cosa è successo? Durante l’esibizione di Due Vite, il pubblico ha intonato la canzone all’unisono facendo commuovere l’artista verso la fine della serata.

“Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie” ha dichiarato Mengoni in lacrime. Due Vite è il brano con il quale l’ex concorrente di X-Factor vinceva l’ultima edizione di Sanremo, accedendo all’Eurovision.

Che brividi Due Vite, cantata da 58mila persone. E la commozione di Marco Mengoni sul finale #MarcoNegliStadi2023 #Milano pic.twitter.com/DAZxnpXwff — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) July 8, 2023

Marco Mengoni ha stretto una collaborazione musicale con Elodie, con la quale ha creato il brano Pazza Musica. I due cantanti, legati da una profonda amicizia, hanno deciso di stringere anche un sodalizio professionale in vista dell’estate 2023. A svelare l’origine di questa idea, ci ha pensato lo stesso artista ai microfoni di spettakolo.it: “Il feat. è con una persona che ormai posso definire un’amica e non più solo una conoscente, perché siamo molto in sintonia su tantissimi discorsi che facciamo.”

E ancora: “Avevamo già in mente di fare qualcosa insieme ed è nato questo pezzo. Andiamo incontro all’estate ma siamo un po’ in controtendenza: non abbiamo messo molti ritmi latinoamericani in questo pezzo. Quindi, spero venga accolto bene proprio per questo, perché è un po’ controcorrente. Ovviamente, è anche un po’ un augurio per noi stessi: sorvolare, scivolare sopra le paure e l’ansia è una cosa che abbiamo in comune, io ed Elo“.











