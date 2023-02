Marco Mengoni/ “Vittoria a Sanremo 2023? Arriva dopo momenti bui che ti forgiano”

Marco Mengoni racconta l’emozione della vittoria a Sanremo 2023

Marco Mengoni a trionfato sul palco di Sanremo 2023 con il brano Due vite, dopo la sua prima vittoria al Festival nel 2013 con L’essenziale. Ai microfoni del Corriere della Sera, il cantante ripercorre l’emozione del grande traguardo e le lacrime versate in sala stampa.

Marco Mengoni dichiara: “Mi scuso, non ho trattenuto le emozioni. L’emotività è il mio pregio e anche il mio difetto. Non riesco a frenarla. Vorrei essere più professionale e non lasciarmi andare ma sono così. Erano lacrime di gioia che dedico alla donna che mi ha messo al mondo. Ringrazio la vita per avermi fatto superare esperienze forti. Sono momenti bui che però ti forgiano e ti fanno crescere. Sono esperienza di vita privata che non tirerò fuori perchè sono delicati e vorrei rimanessero lì“. Il cantante svela di aver sentito la mamma dopo la vittoria: “Alle 4 e l’ho redarguita perchè non era ancora andata a dormire. Avevo provato a chiamarla due volte prima ma non rispondeva: era a fare festa in piazza a Ronciglione“.

Marco Mengoni: “Mi sono sentito il primo della classe ed ero a disagio”

Nonostante la vittoria e le classifiche che lo davano sempre in prima posizione, Marco Mengoni non ha mai perso la sua umiltà. Ai microfoni del Corriere della Sera, racconta: “Che peso… Mi sono sentito come se fossi il primo della classe. Non ho mai amato esserlo a scuola e mi sono sentito a disagio. Ma mi sentirò sempre da meno, mi sento di non meritare. Questo modo di essere mi ha portato sin qui e allora devo restare fedele a questo me stesso per un po’ di anni“.

Riguardo la dedica alle donne al momento della vittoria, Marco Mengoni dichiara: “Avevano canzoni incredibili. C’erano in gara figure mitologiche e ci sono rimasto molto male vedendo che nella cinquina non ce ne fosse nemmeno una come Madame o Giorgia. Bisogna andare avanti per cambiare le cose in questo Paese. All’estero vedo artisti come Beyoncé e Lizzo prime in classifica che si prendono i loro meriti“.

