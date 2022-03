Marco Nerozzi, chi è l’ex marito di Delia Duran/ “È stata manipolata da Alex”

Nonostante sia entrata in gioco diversi mesi dopo l’inizio di questa edizione, Delia Duran può essere considerata una delle protagoniste di questa edizione del “Grande Fratello Vip“. La compagna di Alex Belli aveva fatto parlare di sè già qualche tempo prima quando si era presentata per dire la sua sul flirt che era nato tra l’attore e Soleil Sorge, ma ha poi colto la palla al balzo nel momento in cui le è stata offerta l’opportunità di diventare concorrente.

E alla fine è stata proprio la venezuelana la prima a ottenere il pass per la finale. Il suo è stato però un personaggio che ha diviso il pubblico del reality: c’è chi infatti ha preso le sue difese in occasione del tradimento subito, mentre chi ritiene che tutto sia stato architettato ad arte in accordo con l’ex protagonista di “Centovetrine” per fare parlare di sè. Ma c’è chi la conosce bene e ha un pensiero parzialmente differente.

Prima di conoscere Alex Delia era legata a Marco Nerozzi. imprenditore 55enne con cui ha vissuto una storia d’amore durata ben 8 anni e culminata con il matrimonio. I due si sono lasciati nel 2019: secondo quanto riportato dalla “gieffina” a farle prendere questa decisione sarebbero state le violenze che lei avrebbe subito dall’uomo in più occasioni.

In merito alla relazione nata tra la sua ex e l’attore lui avrebbe le idee chiare: “Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei: Katarina, Mila Suarez… – sostiene – Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera. Si capisce che Alex e Delia erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente, qualsiasi cosa abbiano pianificato. Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?” – ha concluso l’uomo.

