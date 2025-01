Marco Rossetti e la vita privata: l’ex fidanzata Beatrice Arnera

Oggi pomeriggio, giovedì 23 gennaio 2024, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; tra gli ospiti di Caterina Balivo, troviamo anche Marco Rossetti attualmente protagonista sul piccolo schermo nella fiction Un passo dal cielo 8. Una lunga carriera come attore, dagli esordi teatrali alle esperienze tra cinema e fiction tv, come Doc – Nelle tue mani e Black Out, ma anche una vita privata estremamente riservata e che ha sempre preferito tutelare dai chiacchiericci e dalle ingerenze della cronaca rosa.

Soffermandoci sulla sfera sentimentale dell’attore, sappiamo che Marco Rossetti in passato è stato fidanzato con Beatrice Arnera, attrice e cantante classe 1995; anche lei appassionata di recitazione, ha lavorato a numerosi progetti televisivi prendendo parte anche a fiction di successo come Il commissario Montalbano e Un passo dal cielo. E proprio sul set sarebbe avvenuto il primo incontro dell’ex coppia, più precisamente durante un provino.

Marco Rossetti ha una fidanzata? Dopo l’ultima relazione…

Marco Rossetti e l’ex fidanzata Beatrice Arnera, dopo il primo incontro, hanno approfondito la conoscenza e avviato una frequentazione fuori dal set, sbocciata poi in una storia d’amore. La relazione tuttavia si è conclusa nel corso del lock-down durante il Covid-19, come raccontato dallo stesso attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del 2022: “La convivenza forzata con la mia fidanzata è stata una lente di ingrandimento sul nostro rapporto. E alla fine abbiamo preso strade diverse“.

Cosa sappiamo invece dell’attuale vita sentimentale dell’attore? Marco Rossetti ha una fidanzata? Al momento non sono disponibili precise informazioni, essendo lui stesso molto riservato; anche sui social non vi sono tracce di una presunta relazione sentimentale in corso, preferendo invece condividere contenuti inerenti alla sua vita professionale e quotidiana. Al momento dovrebbe essere single; inoltre, l’attore non ha figli e vive a Roma, la sua città natale.

