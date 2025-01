Questa sera lo vedremo ancora una volta nei panni del figlio di Raz Degan – anche lui new entry – in una nuova appassionante puntata de Un passo dal cielo 8. Nel frattempo, Marco Rossetti ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontarsi nel merito della sua passione per la recitazione e rivelando anche alcune curiosità in relazione al periodo dell’adolescenza con particolare riferimento alla mamma.

Tra le prime parole di Marco Rossetti spicca una frase forse emblematica di un concetto meglio chiarito successivamente. “Il teatro mi ha salvato, ma in un certo senso ha salvato anche mia mamma…”. Da piccolo, come tanti bambini, era irrequieto; chiaramente un impegno non da poco per la madre dell’attore che poi, proprio grazie al mondo della recitazione, ha trovato un nuovo baricentro ma anche una sorta di regalo per colei che lo ha accompagnato in ogni singolo passo.

Marco Rossetti a La Volta Buona: “Mia mamma? Quando ero piccolo ne ha sentite di ogni sul mio conto…”

Eppure, quando scattò l’amore per il teatro, la mamma di Marco Rossetti – come da lui raccontato a La Volta Buona – non si dimostrò fin da subito convinta: “Quando tornai a casa dicendo che avrei voluto fare teatro mia mamma mi disse: ‘Vabbè, un’altra scusa per perdere tempo!’…”. Il tempo però gli ha dato ragione dato che oggi primeggia tra le fiction più apprezzate del momento.

Proseguendo nel suo racconto nel salotto de La Volta Buona – dopo aver dimostrato un particolare talento anche alla chitarra e come cantante – Marco Rossetti ha spiegato: “Sono stato un adolscente molto irrequieto, forse non avevo la capacità di mettere al posto giusto le energie… Ora sono felicissimo per mamma perchè quando ero piccolo ne ha sentite di ogni sul mio conto; ora quindi è una grande soddisfazione…”.

