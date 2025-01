Marco Rossetti interpreta Nathan Sartor in Un passo dal cielo 8

Riflettori puntati anche su Marco Rossetti nella nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. Il celebre attore è uno degli ospiti che verranno accolti nel salotto di Caterina Balivo per un’intervista, e grande attenzione sarà ovviamente rivolta al suo ritorno sul piccolo schermo, in Un passo dal cielo 8, in onda in prima serata su Rai 1 in queste settimane e che sta ottenendo importanti ascolti. Ma qual è il ruolo interpretato da Marco Rossetti e com’è evoluto nel corso di questa ottava stagione?

L’attore, protagonista di altre celebri fiction Rai come Doc – Nelle tue mani e Black Out, ha debuttato in Un passo dal cielo nel 2023 nella settima stagione. Il suo ruolo, quello di Nathan Sartor, è molto particolare e ha stravolto sin da subito gli equilibri e le vite degli altri protagonisti: è infatti denominato in paese “l’uomo degli orsi” perché, da bambino, è stato ritrovato da solo in mezzo ai boschi e non sono note le sue origini.

Nathan Sartor, personaggio in evoluzione: il mistero sulla sua vera storia

Nathan Sartor, interpretato da Marco Rossetti in Un passo dal cielo 8, è un uomo cresciuto nella natura selvaggia ed è stato ritrovato da bambino da due antropologi, i genitori di Adele, che hanno così deciso di adottarlo. Della sua storia si sa davvero poco: non si conoscono le sue origini né tantomeno per quale motivo sia stato abbandonato da solo nella foresta. Dopo essere stato adottato, però, Nathan si è reso conto di non sentirsi a proprio agio a vivere nella società e per questo, al raggiungimento della maggiore età, ha deciso di tornare a vivere nella natura selvaggia.

Il suo è però un personaggio in profonda evoluzione: grazie soprattutto all’incontro con Manuela, si è reso conto che non tutta la natura umana è cattiva e, anzi, di alcune persone ci si può realmente fidare. Nathan così è stato integrato nella civiltà, collaborando con la Polizia e diventando oggetto del desiderio di Manuela, innamorata di lui, ma resta in lui l’ombra di un passato sconosciuto e tutto da scoprire, a cominciare dalle sue origini e dalla sua vera storia.