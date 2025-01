Marco Rossetti, chi è e carriera: dagli inizi teatrali al successo in Doc

Negli ultimi anni si è contraddistinto sul set di numerose fiction televisive di successo, ma la sua carriera affonda le radici ad inizio millennio. Marco Rossetti, attore di origini romane e classe 1985, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, ha debuttato a teatro nel 2003 recitando in numerose opere e spettacoli negli anni successivi e diplomandosi poi nel 2011 presso il Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2010 arriva il debutto al cinema nel film Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso, recitando anche nel 2021 in 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi.

Justine Mattera: “Stavo per essere truffata da un finto Franco Trentalance”/ “Diceva di avere miei video…”

Ma è soprattutto in televisione che ha ottenuto il grande successo. Tra il 2005 e il 2007 ha recitato in alcuni episodi di Distretto di Polizia e R.I.S.; nel 2021, poi, ha interpretato il ruolo di Daniele De Rossi nella miniserie Speravo de morì prima ispirata alla storia di Francesco Totti. Uno dei grandi successi è però il ruolo di Damiano Cesconi in Doc – Nelle tue mani, fiction che l’ha visto entrare nel cast nel 2022; negli ultimi anni spiccano anche altri ruoli importanti, come nelle serie sempre Rai Black Out e Un passo dal cielo, quest’ultima attualmente in onda con la sua ottava stagione.

Marco Aceti, chi è l’attore e vigile del fuoco: la compagna Angela Cardarelli e figlia/ “I nostri viaggi…”

Malattia Marco Rossetti: “Sono stato un figlio da seguire“

Oltre alla carriera di grande successo, Marco Rossetti in passato ha affrontato un periodo piuttosto delicato e segnato dalla malattia, che l’ha accompagnato per i suoi primi anni e fino all’adolescenza. In un’intima intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2023, l’attore aveva ricordato quella delicata fase della sua vita: “Ho vissuto da piccolo una cosa che ha cambiato la mia famiglia, una malattia rara che mi ha portato a crescere negli ospedali all’inizio della mia vita: sono stato un figlio da seguire per quanto riguardava le attenzioni e le cure. Fortunatamente con il tempo la malattia è rientrata“. L’attore è riuscito gradualmente ad uscirne e la guarigione è avvenuta all’età di 13 anni.