Marco Sarra, chi è/ Il modello che sogna il cinema (La pupa e il secchione)

Marco Sarra è uno dei due nuovi ingressi che questa sera arricchiranno il cast de La pupa e il secchione e viceversa. Protagonista nei panni del pupo accanto alla seconda new entry, l’agronoma trentaquattrenne Sandra Maestri, nel ruolo della “secchiona”, Marco Sarra è un modello di 26 anni che nel 2018 è stato eletto “The Best Model of The World”. Come tutti i pupi, anche lui è molto attento alla cura del corpo, che coccola quotidianamente con creme, profumi e veri e propri elisir di bellezza. Ma al centro del suo mondo ci sono soprattutto i capelli, una lunga chioma di colore castano che gli incornicia il viso dandogli un aspetto da macho. Secondo la breve descrizione che il programma fa di lui nella sua scheda ufficiale, i suoi capelli sono il suo punto di forza; proprio per questo non ama che qualcuno possa toccarglieli o, peggio, scompigliarli. Pupe avvisate…

Marco Sarra: dalle passerelle a La pupa e il secchione

Riuscirà Marco Sarra a resistere alle numerose prove che metteranno a dura provala sua vita da modello e il suo percorso a La Pupa e il secchione e viceversa? In attesa di scoprirlo e di capire se il suo rapporto con la “secchiona” Sandra sarà idilliaco, scopriamo qualche piccolo dettaglio in più sul suo conto. La scheda di presentazione anticipa infatti che Marco Sarra, originario di Novara, è ambizioso e consapevole di sé, e oltre a dominare le passerelle delle principali sfilate di moda, nutre con discrezione il sogno di poter diventare un attore; ma no un attore qualunque, si legge sul comunicato Mediaset, bensì un attore con il ruolo da supereroe. Per il momento, però, la vera sfida sarà superare le prove che La pupa e il secchione ha pensato per lui, dove il suo unico super potere sarà “fidarsi della sua compagna di avventura, l’anti pupa Sandra.

Le esperienze televisive di Marco Sarra

L’ingresso nel cast de La pupa e il secchione e viceversa non è l’a prima esperienza televisiva di Marco Sarra. Il modello, che vanta nel curriculum numerosi riconoscimenti per la sua straordinaria bellezza, in passato ha partecipato alla puntata di Ciao Darwin 7 dedicata alla sfida “Belli vs Brutti”. Ma non solo: “Successivamente – si legge in un’intervista concessa lo scorso anno a Mondospettacolo.com – ho partecipato come single nella trasmissione di Take me out su Real Time canale 31, come figurante speciale a guess my age e proprio recentemente ho partecipato nella trasmissione di FORUM su canale 5”. Nell’intervista, Marco Sarra conferma ancora una volta di voler intraprendere la carriera dell’attore e partecipare in un film con un ruolo di primo piano. Tra i suoi progetti, però, c’è anche quello di laurearsi, e possiamo immaginare che l’esperienza a La pupa e il secchione non potrà che contribuire alla causa.



