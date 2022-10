Marco Spataro: “Io famoso su TikTok senza saperlo”/ “Il mondo dello spettacolo…”

Marco Spataro, lo steward da 4 milioni di visualizzazioni

Marco Spataro fino a pochi giorni fa era un semplice assistente di volo, prima che un passeggero decidesse di fargli un video e pubblicarlo su Tik Tok. Da lì, è scoppiato il delirio. Il giovane, di bella presenza, ha fatto impazzire milioni di persone sul social network, tanto da ottenere 4 milioni di visualizzazioni. Marco, che quando è scoppiato il caos social era solo al decimo giorno di lavoro, ha sostenuto l’addestramento di volo a Vienna e il tirocinio per diventare assistente di volo poco tempo prima che il suo volto diventasse noto in tutto il mondo.

Rintracciato da RTL 102.5, il giovane si è raccontato: “Il mondo dello spettacolo? Chissà, ci posso pensare…”. Marco Spataro, originario di Guidonia, vicino Roma, fa l’assistente di volo solo da qualche giorno. Proprio mentre era intento a dare istruzioni su quali fossero le misure di sicurezza da adottare, un passeggero, fotografo, lo ha ripreso, postando il video su TikTok, poi visto da 4 milioni di persone. Marco, che a sua volta è molto social, ha postato un altro video di risposta, che ha ottenuto invece 7 milioni di visualizzazioni, nel quale racconta di essere fidanzato.

Marco Spataro: “Futuro? Sono aperto anche ad altro”

Ai microfoni di RTL 102.5, Marco Spataro racconta di essere nuovo nel lavoro sugli aerei: “Ho cominciato da veramente poco, il mio obiettivo è quello. Però sono aperto anche ad altro”. Nonostante il successo social, ha ben chiara la priorità: “Sono innamorato della mia ragazza, abbiamo avuto delle reazioni confuse dopo quel video. Ci ha fatto piacere ricevere commenti. Non ci volevo credere. Non ho realizzato quanti numeri sono. Utilizzavo molto i social. Ho guadagnato su Tik Tok 35 mila followers, ma la risposta che ho fatto al video ha realizzato 7 milioni di visualizzazioni. Sono veramente umile. Basta che piaccio alla mia ragazza”.

Marco al momento pensa al suo lavoro ma non sa cosa succederà dopo. Come riporta Il Mattino, il giovane steward ha raccontato: “Qualcuno mi ha contattato, mi hanno fatto delle offerte. Lavorare nel mondo della moda, come modello ma non solo era i mio sogno. Ma al momento non voglio montarmi la testa, sono appena stato assunto come assistente di volo, altri passi futuri li valuterò volta per volta”.











