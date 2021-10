Marco Tardelli, marito Myrta Merlino/ “L’amore mi ha regalato una pace che non avevo”

Marco Tardelli è il marito di Myrta Merlino, la giornalista e conduttrice de “L’aria che tira”. Un grande amore quello nato fra l’ex calciatore e la giornalista che ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Domenico Arcuri. Tutto è nato per caso come ha raccontato proprio la Merlino dalle pagine del settimanale Oggi: “uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me”.

Oggi la coppia è felicemente sposata e la giornalista non nasconde di essere follemente innamorata del suo compagno e di vivere un amore maturo, consapevole e completamente differenti da quelli vissuti prima.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: “è l’amore della mia vita”

“L’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata” – ha confessato Myrta Merlino che non nasconde quanto Marco Tardelli sia importante nella sua vita. “Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci” – ha detto la Merlino dalle pagine del settimanale Oggi.

Un amore condiviso dall’ex campione di calcio che parlato così della compagna: “Myrta è l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole. E’ una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta”.

