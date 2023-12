Marco Zechini, chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando/ Pizzicati in dolce compagnia: lo scoop di Chi

Marco Zechini è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando: le foto insieme

Archiviata la rottura con Simone Gianlorenzi e la fine del loro matrimonio, Stefania Orlando volta pagina e apre un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Solo la scorsa settimana Chi anticipava, tra le sue pagine, di un nuovo amore nella vita della showgirl, sebbene l’identità dell’uomo fosse ancora sconosciuta. Ora, a distanza di una settimana, il medesimo settimanale ha tratteggiato un ritratto più specifico, nella rubrica Chicche di Gossip.

Stefania Orlando, chi è il nuovo fidanzato/ La showgirl ritrova l'amore dopo Simone Gianlorenzi

Il presunto nuovo fidanzato di Stefania Orlando si chiama Marco Zechini ed è un avvocato e consulente finanziario di 49 anni. L’uomo è stato sposato e, dal precedente matrimonio, ha avuto tre figli. La nuova coppia è stata paparazzata in dolce compagnia a Roma, di sera. Le foto li mostrano mentre si aggirano per le strade della Capitale molto affiatati. Dopo essere usciti dallo stesso portone ed essere entrati in un automobile parcheggiata poco più avanti, ricostruisce il settimanale, i due si sono diretti verso un ristorante, dove si sono concessi una romantica cena e dove hanno trascorso una piacevole serata in compagnia. Elegantissimi, lei è stata immortalata in total black, mentre lui in giacca e cravatta.

Stefania Orlando, nuovo amore dopo l’addio a Simone Gianlorenzi

Le prime immagini della coppia, pubblicate dal settimanale Chi, gettano dunque una nuova luce sulla nuova vita sentimentale di Stefania Orlando. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di Marco Zechini, suo presunto nuovo fidanzato, sebbene non abbia ancora ufficializzato la storia d’amore in maniera pubblica. Forse, la conduttrice preferisce andare con i piedi di piombo e viversi, passo dopo passo e senza troppo clamore mediatico, questo nuovo amore che ha bussato alla sua porta.

Dopo l’addio sofferto a Simone Gianlorenzi e la fine del loro matrimonio, Stefania Orlando ha ripreso in mano la sua vita mostrandosi nuovamente sorridente e serena.











