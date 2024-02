Stefania Orlando: “Dopo il divorzio da Simone sono in una fase di rinascita”/ “Gli ho mandato un messaggio…”

Stefania Orlando e la ‘nuova vita’ dopo la separazione da Simone: “Basta lacrime!”

Stefania Orlando è stata tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo; la donna si è raccontata partendo dalla recente fine del suo matrimonio durato ben 15 anni. “Va molto bene, si attraversano varie fasi e io sono sicuramente in una fase di rinascita dopo la fine del mio matrimonio, sono stati comunque 15 anni d’amore, ma basta lacrime”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Non sono stata subito pronta a parlarne, ero paralizzata da una realtà che mi aveva colta di sorpresa; non me lo aspettavo e devo dire che il grande amore secondo me è proprio quello che lascia andare e questo deve essere l’insegnamento. Quando ami una persona vuoi solo il suo bene, a prescindere da te”.

Proseguendo nel suo racconto – sempre a proposito del rapporto con l’ex marito Simone – Stefania Orlando si è lasciata andare ad una rivelazione: “Devo poi dire una cosa, dopo tanti mesi di silenzio ci siamo sentiti: gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto. Ovviamente ognuno ha la sua vita, però sono felice che si sia ricreato un rapporto dal punto di vista umano. Quando hai un amore così importante, vero e costruttivo, non può non rimanere nulla, il rapporto umano deve rimanere…”.

Stefania Orlando e la passione per la musica: “Sono felice di questa rinascita…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Stefania Orlando ha raccontato Silvia Toffanin come dopo la fine dell’amore sia ora pronta a dedicare anima e corpo alla sua più grande passione, la musica. “E’ stato un grande amore, il mio secondo matrimonio. Non c’è due senza tre? No, diamoci un po’ di tempo. Adesso mi sono ridata alla musica e quindi adesso sto ricostruendo la mia band, è la mia passione. Quindi ho questa rinascita e sono felice di essere qui finalmente sorridente”.

Ha dimostrato grande forza Stefania Orlando ma soprattutto grande maturità dal punto di vista emotivo. Rispetto all’ultima sua presenza a Verissimo, la grinta è tornata dalla sua parte e si è dunque detta pronta a riprendere le redini della sua vita. Prima che nello studio arrivasse anche il suo amato padre, Pietro, la conduttrice ha negato di avere una nuova storia d’amore: “Se ho qualcuno nella mia vita? Roma è piena di paparazzi e ti vogliono sempre fidanzata con qualcuno, io ho un uomo: mio padre!”

