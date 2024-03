Mare Fuori 4/ Anticipazioni e diretta 6^ puntata 20 marzo 2024: Donna Wanda svela verità agghiacciante a Rosa

Mare Fuori 4, anticipazioni e diretta della 6^ puntata del 20 marzo 2024: Massimo affronta Mimmo

Questa sera su Rai2 in prima serata, a partire dalle 21.25 circa, andrà in onda la sesta puntata di Mare Fuori 4 e dalle anticipazioni si scopre che al centro delle trame ci sarà il tormento del comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) in preda ai sensi di colpa per la violenza subìta da Consuelo (Desiree Popper) affronta Mimmo (Alessandro Orrei). Dalle anticipazioni sulla sesta puntata di Mare Fuori 4, inoltre, si scopre che Rosa Ricci (Maria Esposito) scoprirà una verità sconvolgente da Donna Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti): chi ha ucciso davvero suo padre?

Il primo episodio della puntata del 20 marzo 2024 di Mare Fuori 4 si intitola Tenere accesa la speranza e vedrà il Comandante Massimo affrontare Mimmo. Consuelo, infatti, recandosi all’IPM ha riconosciuto la voce del giovane tra quelle dei suoi stupratori e, dopo averlo rivelato a Beppe (Vincenzo Ferrara) lo confessa anche al marito. Il comandante porterà Mimmo sul tetto e minacciando di strangolarlo lo costringerà a confessare per chi lavorano gli uomini che hanno violentato Consuelo: Donna Wanda. Massimo si reca a casa della donna per farsi giustizia.

Anticipazioni Mare Fuori 4, puntata del 20 marzo 2024: Rosa scopre chi ha ucciso suo padre

Dalle anticipazioni sulla sesta puntata di Mare Fuori 4, in onda questa sera 20 marzo 2024 su Rai2 si scopre anche che cosa succede agli altri protagonisti. Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) ottiene il benestare dal giudice e può sposare Rosa Ricci. Quest’ultima si trasferirà dalla direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone) e tra le due il legame sarà sempre più forte. Nel frattempo Cucciolo (Francesco Panarella) ed il fratello Micciarella (Giuseppe Pirrozzi) cercano di costruirsi una carriera nella criminalità.

Le anticipazioni della 6^ puntata (20 marzo 2024) di Mare Fuori 4 rivelano anche che cosa succede nel 12^ episodio dal titolo Il Regalo Kubra riuscirà a diplomarsi con 100 e lode e, felice ed entusiasta, rivelerà a tutti che Beppe è suo padre. Carmela durante un acceso confronto con Teresa la spingerà a terra facendola cadere. La giovane sarà estramamente preoccupata per il bambino che porta in grembo. Nel frattempo Alina si riavvicina sempre di più a CardioTrap.

Come vedere in diretta streaming Mare Fuori 4

Svelate tutte le anticipazioni della sesta puntata di Mare Fuori 4 non resta che dare l’appuntamento a questa sera, mercoledì 20 marzo 2024 su Rai2 a partire dalle 21.25 circa. Tutte le puntate della fiction di successo di Rai2 ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile sono già disponibili in streaming su RaiPlay.

