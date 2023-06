Mare Fuori 4, Ciro Ricci ci sarà?/ Giacomo Giorgio: “È una colonna, lo vedrete sempre ma…”

Mare Fuori, mistero sulla morte di Ciro Ricci: interviene l’attore

Si è da poco conclusa un’altra trionfale stagione di Mare Fuori, la serie tv cult che sta appassionando numerosi telespettatori e, soprattutto, tantissimi giovani. Tuttavia c’è ancora un conto in sospeso, un nodo da sciogliere che sta alimentando il mistero tra i fan, desiderosi di ottenere una risposta: Ciro Ricci è morto davvero? Al termine della scorsa stagione, infatti, abbiamo visto il protagonista scomparire dalla scena e, sebbene la sua morte fosse ormai certa, sono in molti, tra i fan, a sperare in un possibile ritorno e a sospettare della sua effettiva dipartita.

Ora, però, ci ha pensato lo stesso Giacomo Giorgio, attore che nella serie interpreta il personaggio di Ciro, a fare chiarezza. Intervenuto nel corso dell’undicesima edizione di Etna Comics a Catania, l’attore ha parlato con l’ampio pubblico che si è trovato davanti e ha rivelato il destino del suo personaggio: Ciro è morto.

Ciro Ricci “ci sarà ancora nella quarta stagione, ma in forma diversa“

Confermata dunque l’uscita di scena di Ciro Ricci che, nonostante la sua morte, comparirà comunque nella nuova stagione, seppur sotto forma di flashback. “Mare fuori, come tutte le cose, ha un inizio e una fine e anche un percorso, con l’ingresso di tanti bravissimi nuovi attori. Ciro è una colonna, quindi è chiaro che lo vedrete sempre e ci sarà ancora nella quarta stagione, ma in forma diversa. Ci sarà sotto forma di ricordo“: queste le parole di Giacomo Giorgio nel corso dell’evento.

Come tutti i grandi protagonisti delle saghe, delle fiction e delle soap, anche Ciro Ricci non se ne andrà mai: comparirà solo come ricordo, non sarà magari al centro delle dinamiche come nelle precedenti stagioni, ma resterà sempre e comunque un pilastro fondamentale nonostante l’uscita di scena. L’attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, invece non si fermerà. Sarà infatti uno dei personaggi della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie tv targata Rai di grande successo con Luca Argentero protagonista. L’impegno sul set del giovane attore, dunque, non si ferma qui.











