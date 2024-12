Non tutti sanno che Leonardo Pieraccioni è fidanzato da diversi anni con Teresa Magni, che a quanto trapela dalle indiscrezioni, potrebbe a breve diventare sua moglie (anche se nulla è ancora sicuro). Leonardo Pieraccioni, infatti, ha costruito intorno a sè un’allure da dongiovanni, eppure pare sia innamoratissimo della sua Teresa, con la quale è fidanzato da circa cinque anni. Solo di recente i due si sono mostrati di fronte ai fotografi a Roma, baciandosi anche davanti alle telecamere per mostrare a tutti il loro grande amore.

A paparazzarli è stato il settimanale Gente, che è riuscito per la prima volta a strappare qualche foto di carattere sentimentale. In effetti, Leonardo Pieraccioni non ama mostrare al pubblico la sua privacy ed è sempre stato molto attento a mantenere privata la sua vita oltre al cinema. Teresa Magni, invece, ha pubblicato più volte le foto del compagno sui suoi profili social e spesso condivide con i fan le loro vacanze insieme e gli scatti durante le festività dell’anno come il cenone insieme a Carlo Conti e Panariello nello scorso Natale.

Presto vedremo Leonardo Pieraccioni al cinema insieme al collega Alessandro Siani con il film “Io e te dobbiamo parlare”, che si appresta ad essere un grande successo per la prossima annata. In passato Samantha De Grenet è stata la sua fidanzata, preciaamente dal 1998 al 2000. Qualche anno dopo, nel 2007, inizia la sua storia con Laura Torrisi, un grande amore da cui nasce anche Martina, la loro unica figlia. Poi il colpo di scena, sette anni dopo i due si lasciano improvvisamente, ma per il bene della ragazza continuano a mantenere un rapporto di reciproco rispetto, come è giusto che sia.

Laura Torrisi aveva parlato al giornale “Confidenze” di quella che è stata la loro organizzazione di vita dopo il matrimonio, spiegando di aver scelto due case vicine per il bene della figlia: “Se hai figli è doveroso pensare soprattutto al loro bene e per noi è stato naturale mantenere un rapporto sereno“. Oggi Leonardo Pieraccioni è felice con la sua nuova fidanzata: “Sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì“, ha spiegato in una recente intervista al Corriere della Sera. E il matrimonio con Teresa Magni? Ancora un grande punto di domanda, ma l’attore non sembra escluderlo.