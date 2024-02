Mare Fuori, iniziano i casting per le prossime stagioni?/ Cambio del regista e tante novità in arrivo!

Mare Fuori, novità in arrivo per la serie: nuovi casting e cambio regista

Mare Fuori 4 ha fatto il suo esordio ormai da settimane, raggiungendo un notevole successo come si potesse immaginare. Di rivoluzioni alla serie ne sono state fatte tra personaggi nuovi e vecchi volti che hanno lasciato il set, ma sembra che le novità non finiranno qui.

ANTICIPAZIONI MARE FUORI 4/ Quarta puntata 6 marzo 2024: paura per Crazy J e CardioTrap bloccati incendio

Secondo il settimanale Chi, infatti, dopo la quarta stagione la fiction dirà addio a due importanti figure: “Escono da Mare Fuori il regista Ivan Silvestrini e la co-ideatrice della serie Cristiana Farina. Al loro posto arriveranno cinque nuovi sceneggiatori e il giovane regista Ludovico Di Martino (che ha diretto Skam Italia 3 e il film La belva). Intanto sono iniziati i casting per le prossime stagioni: si cercano attori tra i 16 e i 20 anni.”

Mare Fuori 4/ Anticipazioni terza puntata e diretta: piano diabolico di Crazy J, Cardiotrap rischia la vita

Mare Fuori 4, quali sono i personaggi che non torneranno

Prima dell’esordio della quarta stagione della fiction tra le più amate e seguite, sono trapelate informazioni sull’addio di alcuni personaggi. A quanto pare, la serie ha optato per l’ingresso di nuovi volti che possano portare una ventata d’aria fresca alla serie.

Come riporta Vanity Fair: “Dopo l’uscita di scena clamorosa di molti dei suoi personaggi, da Ciro (Giacomo Giorgio) a Viola (Serena De Ferrari), è chiaro che la serie Rai Fiction prodotta da Picomedia non abbia paura di scioccare i suoi spettatori facendo fuori anche dei nomi che mai avremmo ritenuto sacrificabili per l’economia della storia“. Il pubblico dovrà, dunque, abituarsi all’assenza di personaggi come Chiattillo (Nicolas Maupas), Naditsza (Valentina Romani), Paola (Carolina Crescentini) e altri. La produzione vuoi per motivi legati alla scelta degli attori, vuoi per motivi di scrittura hanno deciso di non rinnovare con loro.

GLORIA 2, CI SARA' LA SECONDA STAGIONE?/ Anticipazioni: l'omicidio di Gabriele al centro della nuova stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA