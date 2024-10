Margherita Aiello: dalla lite con Diego Tavani all’appuntamento con Mario Cusitore

Margherita Aiello è tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne e, con la sua bellezza, ha conquistato le attenzioni sia di Diego Tavani che di Mario Cusitore. Con Diego Tavani, però, la conoscenza sembra sia arrivata già ad un punto morto. Dopo essere usciti insieme, infatti, Diego, al centro dello studio, ha ammesso di non credere totalmente all’interesse di Margherita nei suoi confronti con la quale ci sono delle incompatibilità. L’atteggiamento di Diego, però, non è piaciuto a Margherita, ma anche alla stessa Maria De Filippi che ha attaccato il cavaliere.

Mario Cusitore e Margherita: "Ci siamo baciati e abbiamo dormito insieme"/ Morena sbotta a Uomini e Donne

“Mi dispiace che sei rimasto male. Di fronte a determinate evidenze non posso far finta di niente. A volte, le balle le racconto anche io, ma raccontale bene. Il tuo è uno strano pensiero, non è la tua fidanzata. Hai chiesto tu a Margherita ieri? Mi manca questo tassello. È stata con lei no? La verità è che le piace più Mario di te. La verità è che a te dà fastidio Mario, allora dillo“, le parole della conduttrice. Margherita, così, ha deciso di uscire nuovamente con Mario.

Morena Farfante: chi è la dama di Uomini e donne/ Lite con Mario Cusitore: "Non ti vergogni?"

Margherita Aiello e Mario Cusitore: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 10 ottobre 2024, Margherita Aiello e si ritrova di fronte a Mario Cusitore. Margherita, però, non è sola al centro dello studio perché al suo fianco ci sono anche Maura Vitale che ha deciso di chiudere la conoscenza con Mario Cusitore e Morena Fanfante. Durante il confronto con Mario, Margherita appare molto entusiasta di come è andato l’incontro con il 45enne napoletano.

“Si è creato un feeling” – racconta Margherita svelando i dettagli dell’incontro. “Io stavo rientrando in camera e lui voleva che mi fermassi da lui“, aggiunge ancora la dama intenzionata a portare avanti la conoscenza con Mario.

Maura Vitale, chi è la dama di Uomini e Donne/ Chiude con Mario Cusitore: fatale l'intervista dell'ex di lei