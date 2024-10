Chi è Margherita Aiello: tutto sulla nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Sono tante le nuove dame del trono over di Uomini e donne che, con la loro bellezza, hanno colpito non solo i cavalieri del parterre ma anche i telespettatori che, ogni giorno, seguono le vicende dei protagonisti del dating show di canale 5. Tra queste c’è sicuramente Margherita Aiello che, esattamente come l’altra dama Morena Farfante, ha capelli scuri e un fisico in perfetta forma.

Di Margherita e della sua vita privata ci sono pochi dettagli. Non si sa, infatti, quanti anni abbia, se sia mai stata sposata e se abbia figli. Tuttavia, di Margherita si sa che è analista di laboratorio chimico. Ha conseguito una Laurea in Scienze dell’Alimentazione. La dama, tuttavia, ha continuato a studiare e attualmente è una Laureanda Magistrale in Nutrizione Umana. Vive tra Milano e Catania e ha un profillo Instagram molto seguito con circa 29mila followers.

Margherita Aiello: dopo Andrea e Mario Verona, uscita con Mario Cusitore

Margherita Aiello è uscita, durante le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, con Andrea, un nuovo cavaliere del parterre e Mario Verona che è tornato in trasmissione non avendo trovato l’amore durante l’estate. L’uscita con Andrea, però, non è andata nel migliore dei modi come ha fatto capire il cavaliere in studio.

“Sono stato benissimo. Ci siamo divertiti. Con Margherita sono uscito due volte, per un pranzo ed una cena. Abbiamo fatto cose semplici. Vado molto sulle sensazioni, sono qui per essere sincero e non far perdere tempo a nessuno. Non ho trovato, dentro di me, quella cosa che mi dicesse: ‘Resta e vai avanti’. Non è scattato nulla dentro di me nonostante via stato veramente bene. Ci sono state delle sfumature. Mi ascolto tanto quanto esco da una situazione. Quando pensavo ad altro, o non sentivo l’esigenza di richiamare loro o messaggiarla. Questo, per me, è un sentore. Non posso prenderle in giro, so cosa voglio non me la sento di andare avanti”. Margherita, inoltre, è uscita anche con Mario Cusitore con cui intende portare avanti la conoscenza.

