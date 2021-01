Margherita e Giulio, mamma e fratello Pierpaolo Pretelli/ Nuova lite per la Salemi?

Si riapre il capitolo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella diretta del Grande Fratello Vip e, ancora una volta, il confronto tra il gieffino e la sua famiglia. È infatti il momento di mettere un punto alla vicenda attraverso un confronto tra tutte le parti coinvolte, ecco perché nella Casa tornano sia Giulio Pretelli che la sua mamma Margherita per chiarire con Pierpaolo le dichiarazioni fatte sul suo rapporto con Giulia Salemi. Dopo la richiesta fatta dal gieffino al fratello – Non andate in Tv – Giulio, così come sua mamma, hanno rifiutato le ospitate televisive ma sono al GF Vip questa sera. Ricordiamo che mamma Margherita ha già incontrato Pierpaolo poche settimane fa e in quella occasione gli ha espresso tutte le sue perplessità sulla storia con Giulia.

Nuovo confronto tra Pierpaolo Pretelli e sua mamma Margherita al Grande Fratello Vip

“Io ero impaurita perché non avevo voglia di soffrire, non volevo essere la scelta b, siamo partiti da amici, ci capiamo, non ci giudichiamo.” ha dichiarato Margherita, la mamma di Giulio e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, in quell’occasione, ha però replicato spiegando il suo punto di vista: “Quello che faccio, io lo so, ho trent’anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui”. Cosa accadrà questa sera? Ci sarà una riappacificazione totale?



