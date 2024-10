Gabriele Cirilli innamorato della moglie Maria da più di 32 anni: com’è il loro rapporto oggi

Maria è la moglie di Gabriele Cirilli, ma anche la madre del suo unico figlio Mattia. Un grande amore quello nato tra il comico e Maria De Luca che si sono conosciuti all’età di 14 anni quando erano adolescenti tra i banchi di scuola. Per Gabriele Cirilli è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “mi innamorai subito” – ha raccontato in una intervista televisiva rivelando anche ulteriori dettagli su quell’incontro che ha cambiato la sua vita. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo senza un filo di trucco” – ha confessato l’attore e comico che è legato alla donna da più di 32 anni.

Ma chi è Maria, la moglie di Gabriele Cirilli? Classe 1967, Maria De Luca è una donna molto discreta e riservata e lavora come produttrice teatrale dietro le quinte. La coppia si è sposata nel 1993 e dal loro amore nel 2001 è nato il solo ed unico figlio Mattia.

Gabriele Cirilli sulla moglie Maria: “è tutto per me”

Una favola d’amore quella tra Maria De Luca e Gabriele Cirilli che hanno trascorso tutta la vita insieme condividendo gioie e dolori della vita. Nella varie interviste che lo hanno visto protagonista, il comico ha spesso parlato del loro rapporto e di come la donna sia una parte importante anche della sua carriera. È a lei che deve, infatti, anche l’energia di affrontare i vari impegni oltre che i momenti più complicati. “Maria è tutto: mi dà la gioia, quella vera.” ha ammesso Cirilli. sottolineando inoltre quanto la presenza sia stata importantissima anche quando credeva di non farcela.

“Mia moglie mandava avanti la famiglia da sola, non era semplice reggere la cosa psicologicamente” – ha confessato l’attore a Stefano Rapone e Daniele Tinti nel podcast Tintoria. Grazie ad un amico la situazione è cambiata, visto che ha iniziato a girare per i locali di Roma facendo cabaret. Oggi sono 35 anni che Gabriele Cirilli e sua moglie Maria stanno insieme, ma tra loro c’è ben poco romanticismo perché, come ha ammesso il comico, “ho scoperto che è allergica”.