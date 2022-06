Maria De Luca e Mattia Cirilli, moglie e figlio Gabriele/”Noi come Romeo e Giulietta”

Pensare che un comico che ha la battuta sempre pronta e che ha fatto di questo il motivo del suo successo potrebbe non avere problemi nella sua vita privata potrebbe essere quasi naturale. E, invece, anche per loro ovviamente le situazioni complesse da affrontare non mancano. Ne sa qualcosa Gabriele Cirilli, che non ha avuto alcun timore di ammettere di avere sofferto in passato di depressione e di essere arrivato sul punto di mollare il suo sogno di diventare attore, convinto che nessuno si sarebbe mai accorto del suo talento.

Gabriele Cirilli/ "La fede mi ha salvato dalla depressione"

In quel frangente si è rivelata fondamentale la moglie Maria De Luca, conosciuta nel 1984, quando entrambi frequentavano il liceo. Da allora non si sono più lasciati e si sono non solo sposati, ma hanno anche coronato il loro amore con l’arrivo del loro unico figlio, Mattia, nato nel 2001. “È la donna che mi dà la gioia, quella vera – ha raccontato lui al settimanale ‘Grand Hotel’ -. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.

Maria De Luca e Mattia Cirilli: il grande amore di Gabriele per la sua famiglia

Nonostante il loro amore sia nato quando entrambi erano davvero giovanissimi, non sono mancate le difficoltà. In quel periodo, infatti, c’era chi non vedeva di buon occhio il loro rapporto. Tutta colpa dei problemi lavorativi che lui si trovava ad affrontare: ““Siamo stati ostacolati, come Romeo e Giulietta. Lei arriva da una famiglia di medici, suo padre era un po’ il capoccia del paese. Per noi aveva già scritto un certo destino: farmacia in proprio per lei e per un me un lavoro come magazziniere nella stessa struttura… C’è voluto del tempo per fargli capire che facevo sul serio” – ha raccontato lui al settimanale ‘Gente’.

E invece proprio Maria si è rivelata la sua “tifosa” numero uno, convinta sin da subito che prima o poi ce l’avrebbe fatta. E i risultati che lui ha ottenuto nella sua carriera ne sono la dimostrazione: “Me lo riconferma ogni volta che lo vedo… Ogni volta che è sul palco è sempre un’emozione vederlo. Per me è un mito. È un attore strepitoso – sono state le parole della donna a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Penso di essere forse la persona più fortunata sulla terra, Gabriele è un compagno, un amico, mi sostiene. Mi porta la colazione a letto la mattina, cucina lui, siamo una squadra, ci dividiamo i compiti“











