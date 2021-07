Maria Chiara Giannetta ha un fidanzato?/ Si vocifera di Maurizio Lastrico, ma…

Maria Chiara Giannetta, l’attrice di Don Matteo e Buongiorno mamma ha un fidanzato?

Sono in tanti a cercare curiosità sul conto della bellissima attrice Maria Chiara Giannetta, balzata al successo dopo aver interpretato la Capitana Anna Olivieri in “Don Matteo” e il personaggio di Anna nella fiction “Buongiorno mamma” con Raoul Bova. Una carriera in ascesa quella della Giannetta di cui si conosce però davvero poco della sua vita privata. Non è dato sapere se ha un compagno, anche se stando ad alcune indiscrezioni trapelate l’attrice dovrebbe avere un fidanzato.

Si, proprio così, la Capitana di Don Matteo ha un fidanzato da diverso tempo; si tratterebbe di Maurizio Lastrico, attore che sarebbe riuscito a conquistare il cuore della bella Maria Chiara Giannetta. Naturalmente non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dell’attrice, ma nemmeno una smentita. Entrambi, infatti, hanno condiviso il set e sono tantissimi a sperare che tra i due ci possa essere del tenero anche nella vita privata. Va detto che Sia Maria Chiara che Maurizio Lastrico però non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e preferiscono vivere la propria vita privata ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Maria Chiara Giannetta di Buongiorno mamma: “la mia Anna è una personaggio vivo”

Maria Chiara Giannetta di Buongiorno mamma ha un fidanzato? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: la Giannetta è una delle attrici più richieste del momento. Il grande successo di “Don Matteo” e poi della fiction “Buongiorno mamma” hanno sicuramente contribuito ad accrescere la popolarità dell’attrice che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “quello che mi stupisce di più sono i riscontri delle persone quando vado a fare la spesa: mi riconoscono dalla voce, anche perché con la mascherina non è immediato. È incredibile, anche perché ora sono molto diversa da come appaio nella serie: ho i capelli più corti e più scuri”. Nella fiction campione di ascolti di Canale 5, infatti, l’attrice interpreta il personaggio di Anna, la mamma che finisce in coma. Un durissimo lavoro fatto di flashback e cambi d’epoca per raccontare al meglio la storia del personaggio: “la mia Anna è in coma, ma deve dare l’idea di un personaggio vivo, che è sul letto e dorme”. Parlando proprio del suo personaggio in Buongiorno mamma ha rivelato: “mi piace a sua serenità, Anna infonde intorno a sé tanta serenità”. Un personaggio che ha in comune il nome anche con il Capitano di Don Matteo. Una vera e propria casualità in cui però l’attrice riconosce qualcosa in comune: “la coerenza. Anna Olivieri è un personaggio complicato, a tratti anche antipatico, ma coerente: sai cosa puoi o non puoi avere da lei”.

