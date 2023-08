Maria De Filippi canta Mon Amour di Annalisa/ L’audio diventa virale sui social: web impazzito

Maria De Filippi e l’audio diventato virale

Maria De Filippi, prima ancora di tornare in onda con le nuove stagioni di Uomini e Donne e Amici, torna a far parlare di sè per un audio che sta spopolando sui social. La conduttrice, grazie alla scuola di Amici, ha dato il via a brillanti carriere. Ad Amici, infatti, hanno avuto inizio le carriere di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, The Kolors, Gaia, Irama e tanti altri. La De Flippi, inoltre, è riuscita a mantenere un rapporto di stima e affetto con tanti ex allievi e tra questi c’è anche Annalisa che sta vivendo un momento davvero magico.

Oltre a vivere il suo sogno d’amore dopo essersi sposata con Francesco Murgia, sta collezionando un successo dopo l’altro. Annalisa, infatti, con la sua musica, sta scalando le classifiche. La Scarrone, in particolare, ha ottenuto un successo strepitoso con Mon Anour, brano che è diventato una vera e propria hit e che ha conquistato adulti, bambini e la stessa Maria De Filippi.

Il vocale di Maria De Filippi che canta Mon Amour di Annalisa

Mon amour ha conquistato anche Maria De Filippi al punto da intonare una parte del brano. Su Tik Tok, infatti, è stato pubblicato un video in cui si sente la conduttrice cantare la canzone dell’ex allieva di Amici. Il video dell’audio della De Filippi è diventato in poco tempo virale facendo letteralmente impazzire il web.

Come fa sapere Novella 2000, l’audio è stato realizzato dall’intelligenza artificiale. In tanti, però, inizialmente, hanno pensato che l’audio fosse reale. Nonostante il vocale realizzato con l’intelligenza artificiale, tuttavia, il web ha particolarmente apprezzato.

