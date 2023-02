Maria De Filippi, Lori Sammartino, Flaminia Morandi, Marta Flavi/ Mogli di Costanzo…

Lori Sammartino, Flaminia Morandi, Marta Flavi: i primi tre matrimoni di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, morto oggi a 84 anni, si è sposato quattro volte. Il primo matrimonio è stato quello con Lori Sammartino. I due si sposarono nel 1963. Lei aveva quattordici anni più del giornalista e il testimone dello sposo, come ha poi svelato lo stesso Costanzo, fu Raimondo Vianello. Un matrimonio che non durò a lungò e che portò il giornalista, dieci anni dopo, al secondo matrimonio. Nel 1973, Maurizio Costanzo portò all’altare Flaminia Morandi. Dall’amore tra i due sono nati i figli Saverio e e Camilla. Un rapporto importante che, anni dopo, portò il giornalista a rilasciate dichiarazioni importanti nei confronti dell’ex moglie.

“Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”, disse il giornalista che, nel 1989, decise di sposarsi per la terza volta. Con il terzo matrimonio, il giornalista sposò Marta Flavi, ma i due si dissero addio dopo solo un anno.

Maurizio Costanzo e l’ultimo matrimonio con Maria De Filippi

L’ultimo matrimonio di Maurizio Costanzo è stato quello con Maria De Filippi. Un matrimonio che ha accompagnato Maurizio Costanzo fino all’ultimo giorno della sua vita. Un’unione speciale quella tra il giornalista e la conduttrice nato per caso e che ha poi dato vita ad una relazione importantissima. Ricordando gli inizi della relazione, Maria De Filippi, in un’intervista, pronunciò le seguenti dichiarazioni:

“Maurizio rappresentava un punto fermo. Io ero meno solida, vivevo una relazione con un ragazzo on qualche modo trascinata da sei anni. Sono arrivata a Roma e ho visto un uomo intelligente che mi capiva ed era profondamente buono, mi ha conquistato. Non è stato facile spiegarlo ai miei genitori, ma la mia non era una mia ribellione”.

