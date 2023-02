Marta Flavi, terza moglie di Maurizio Costanzo/ “Davanti al tradimento lo cacciai…”

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo: il matrimonio e il divorzio

Un lutto improvviso ha scosso il mondo del giornalismo e del piccolo schermo: è morto oggi Maurizio Costanzo. In carriera ha rivoluzionato il modo di fare televisione, diventando uno dei pionieri del genere del talk show televisivo, con il suo Maurizio Costanzo Show per l’appunto. Ma, nel corso della sua vita, oltre all’attività professionale ha fatto parlare di sé anche per i suoi matrimoni e le sue relazioni sentimentali. Prima di Maria De Filippi, infatti, il giornalista è stato sposato con Marta Flavi.

La coppia iniziò a frequentarsi alla fine degli anni ’80: nel 1989 arrivò il matrimonio e, a seguire, il divorzio ufficiale nel 1995. Fu una storia importante per entrambi, soprattutto per la conduttrice televisiva, che ha voluto ricordarla in una recente intervista a Citofonare Rai2: “È durato un anno, ma in totale siamo stati insieme 4 o 5 anni. Diciamo che io sono portata a essere fidanzata, mi riesce meglio. Poi, mi ero scelta un uomo bello impegnativo: se non me lo avesse domandato Maurizio, io non avrei mai pensato alle nozze“.

Marta Flavi e il tradimento di Maurizio Costanzo: “Lo cacciai di casa“

Marta Flavi negli ultimi anni aveva più volte ricordato il matrimonio con Maurizio Costanzo, del quale conserva un buon ricordo nonostante lo scorrere degli anni e le loro rispettive vite sentimentali. In un’intervista di qualche anno fa al programma di Radio2 I Lunatici, la conduttrice televisiva aveva confessato: “Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti“.

Tuttavia a scatenare la crisi della coppia fu il tradimento del giornalista, che intrecciò una relazione con Maria De Filippi mentre stava ancora con Marta Flavi. In un’intervista al settimanale Nuovo di qualche anno fa, la conduttrice televisiva aveva rivelato: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto“.











