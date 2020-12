Maria De Filippi perché non ha salutato Sonia Lorenzini?/ Il motivo da Uomini e Donne

La presenza di Maria De Filippi nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 andata in onda ieri, 28 dicembre, è stata un vero e proprio colpo oltre che una sorpresa per i concorrenti. In collegamento con la Casa, la De Filippi ha salutato alcuni dei gieffini e anche volti che lei ha conosciuto di persona, come Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola che hanno partecipato ad alcune sue trasmissioni.

Non ha però rivolto saluto e parola ad una sua ex tronista e corteggiatrice: Sonia Lorenzini. Una mancanza che i telespettatori del GF hanno subito notato e che ha scatenato il web. In tanti si sono infatti chiesti perché Maria non abbia salutato Sonia e qualcuno sul web ha lanciato un’ipotesi risalente proprio a tempi della partecipazione della Lorenzini a Uomini e Donne.

Maria De Filippi e Sonia Lorenzini: quel retroscena da Uomini e Donne

“Sonia Lorenzini post tronista aveva polemizzato contro la redazione di #uominedonne per non aver fatto il viaggio post-scelta. Maria De Filippi non dimentica.” ha scritto su Twitter il profilo Mai dire reality, ricordando effettivamente un episodio di qualche anno fa. Certo, questa potrebbe essere la motivazione del non saluto della De Filippi, ma potrebbe essercene anche un’altra ancora più semplice. Maria De Filippi potrebbe non aver salutato Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 2020 solo per una dimenticanza. Lei stessa, nel corso del collegamento, ha sottolineato come fossero in tanti, salutando di volta in volta solo chi le appariva inquadrato, cosa non capitata con Sonia.

Sonia Lorenzini post tronista aveva polemizzato contro la redazione di #uominedonne per non aver fatto il viaggio post-scelta. Maria De Filippi non dimentica. #gfvip — Mai Dire Reality (@maidirereality) December 28, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA