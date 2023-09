Maria De Filippi rincuora Gaia ad Amici 23 “normale avere difficoltà ad accettarsi”/ “Quando ero piccola…”

Gaia De Martino, crisi ad Amici 23 per il compito di Alessandra Celentano:

Amici 23 ha preso il via con uno dei primi compiti affidati da Alessandra Celentano a una delle allieve della scuola: Gaia De Martino. La giovanissima ballerina, di soli 22 anni, non ha tuttavia accolto con gioia la prova coreografica affidatale, poiché piuttosto insicura circa il suo corpo e il suo aspetto fisico. Tale prova, incentrata sull’autostima, sulla femminilità e sulla sicurezza da manifestare sulla pista da ballo ha mandato in crisi la ragazza, che è stata prontamente consolata da Maria De Filippi.

La conduttrice, come mostra un video condiviso su Witty Tv, mentre tutti gli allievi erano riuniti in casetta ha fatto il suo ingresso attraverso la sola voce, che però è bastata per dare conforto alla ragazza. “È normale dai 16 anni in avanti avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. E che quando si guardano allo specchio dicono ‘Come sono bella’ tutte le mattine, no?“, le spiega la conduttrice, in riferimento alle sue insicurezze sull’aspetto fisico.

Il supporto di Maria De Filippi: “Ero la più bassa della classe, ero disperata“

Le parole di conforto di Maria De Filippi hanno poi lasciato spazio ad alcuni aneddoti, che dimostrano come anche la conduttrice sia stata vittima da giovane di tali insicurezze: “Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Mia madre continuava a dire: ‘Mio figlio è alto, io sono alta, papà e alto, tu avrai preso dalla nonna’. Lei non lo faceva con cattiveria, ma per me era diventato un complesso“.

La bassa statura ha rappresentato un problema per la conduttrice che, per ovviare al problema, è corsa ai ripari: “Camminavo in punta di piedi: il collo del mio piede è perfetto perché io ho camminato per tanti anni in punta di piedi in modo tale da sembrare più alta di tre centimetri“. La De Filippi, poi, ha parlato di un altro problema che l’ha colpita da ragazza: “Poi, sempre in quell’età, mi è venuto un seno enorme. Quindi l’estate prima l’ho passata senza mettere il costume perché non avevo seno, l’estate dopo l’ho passata in maglione perché ero con troppo seno. Sono cose che succedono, poi pian piano ci si accetta“. Le sue parole hanno rappresentato un conforto significativo per Gaia De Martino e per tutto il gruppo di allievi di Amici 23.

