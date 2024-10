Maria De Filippi: l’opinione sulla frequentazione tra Gabriele e Sabrina a Uomini e Donne

Il confronto tra Gabriele e Sabrina avvenuto nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 ottobre 2024, scatena la reazione di Maria De Filippi che prova a far ragionare la dama esortandola a cambiare il proprio atteggiamento nei confronti del cavaliere che, a differenza sua, non è coinvolto sentimentalmente al punto da non volere una vera storia senza, però, rinunciare ad una frequentazione. “Abbiamo cenato la settimana scorsa e abbiamo parlato di alcuni argomenti con un tarlo che mi rodeva il cervello. Mi ha chiesto cosa stavi facendo su Whatsapp all’una di notte”, il racconto del cavaliere.

Gianmarco: chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ Prima esterna...

“Non stavo indagando gli ho mandato un messaggio e ho visto che era andato a letto all’una di notte. Non è stato un controllo!”, ha puntualizzato la dama che, poi, chiede se il cavaliere abbia ancora voglia di fare un weekend con lei. “Mi sento messo all’angolo, voglio essere sereno e tranquillo nel mio percorso”, risponde il cavaliere che spiega di non essere pronto per il weekend.

Chi è Gabriele, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ "Per Sabrina ho un'attrazione fisica ma..."

I consigli di Maria De Filippi a Sabrina a Uomini e Donne

Di fronte all’atteggiamento di Sabrina, sempre pronta a puntualizzare ciò che non le piace, Maria De Filippi le consiglia di cambiare il suo approccio con gli uomini. “Così una donna non si rende affascinante ma tutt’altro. Diventi pesante”, le parole della conduttrice.

“Sabrina, se capisci che questa storia ti fa tanto male…” aggiunge Maria dando alla dama la possibilità di prendersi del tempo. Tina, poi, consiglia a Gabriele di togliere l’accesso su whatsapp per togliere il problema alla radice. “Con Sabrina abbiamo anche molta affinità mentale. Ci devono essere dei passi nei quali mi devo anche io trovare e queste cose che sto vivendo non mi fanno sentire sereno”, puntualizza Gabriele che poi decide di ballare con Sabrina.

Chi è Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne/ Esclusiva a Gabriele, ma lui rifiuta