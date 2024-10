Maria De Filippi anche “cameraman” ad Amici 2024

Da conduttrice a cameraman: fuori programma di Maria De Filippi ad Amici 2024, perché la padrona di casa si è armata di cellulare per riprendere l’esibizione di Rebecca in diretta e trasmetterla con una videochiamata via WhatsApp alla mamma della ballerina. Un gran bel gesto quello della conduttrice, nato dal fatto che l’allieva era finita in sfida al termine di un’esibizione che aveva voluto dedicare alla nonna morta.

La ragazza, infatti, ha raccontato che la nonna guardando Amici le diceva che avrebbe voluto vederla lì, ma non è riuscita a farlo perché nel frattempo è morta. “Ti togli la maglia della sfida e mi date un cellulare? Voglio che non ti rimanga un brutto ricordo della coreografia, ma non so il numero di tua madre“, è intervenuta Maria De Filippi spiazzando tutti. Di fatto, ha chiesto a Rebecca di ripetere la coreografia per farla vedere alla madre, che oggi avrà tra l’altro avuto modo comunque di vederla in tv.

Il regalo di Maria De Filippi a Rebecca e la sorpresa alla mamma

Ma la conduttrice di Amici voleva che la vedesse in diretta. “Dille che sei in tv, così evitiamo figure di cacca, e poi le dici che balli la canzone“, ha spiegato Maria De Filippi, che ha coinvolto in questa sorpresa anche la prof Deborah Lettieri. Così Rebecca ha provveduto a mettersi in contatto con la mamma.

“Mamma, siamo in tv“, ha esordito la ballerina, poi ha preso la parola la conduttrice per spiegarle cosa sarebbe accaduto. Ma la cosa divertente è che alla fine ha tenuto lei il cellulare per riprendere tutta l’esibizione dell’allieva, che ha tra l’altro lasciato in lacrime la sua maestra. “Ho fatto la cameraman“, ha poi scherzato la conduttrice.

