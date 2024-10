La frecciatina polemica di Maria De Filippi ad Amici 2024

“La gratitudine c’è quando hai successo, quando non ne hai non sei stata qua e siamo tutti cattivi perché non abbiamo capito“. Frecciata di Maria De Filippi ad Amici 2024: durante la quarta puntata del talent show la conduttrice ha tratto spunto da un gran bel gesto della ballerina Teodora Olivia Martinez per mandare un messaggio, anche se non è chiaro a chi sia rivolto.

Maria De Filippi, videochiamata con la mamma di Rebecca ad Amici 2024/ "Non voglio che resti brutto ricordo"

Tutto è nato da una lettera che la ballerina argentina ha voluto leggere per ringraziare la maestra Deborah Lettieri. “Voglio chiedere scusa per la mia ultima performance, non stavo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio. Farò di tutto per renderti orgogliosa e dimostrare che non ha sbagliato a prendermi in squadra“. La ballerina ha spiegato che la danza è l’unico modo che ha per trasmettere quello che prova, visto che ha problemi con la lingua italiana. Teodora ha poi ringraziato anche chi l’ha aiutata fisicamente…

Tu si que vales 2024, 5a puntata/ Diretta streaming: Sabrina Ferilli si ritrova a Temptation Island!

La lettera di Teodora e la reazione di Maria De Filippi…

“Grazie al programma per aver reso realtà un mio sogno e ai fisioterapisti, tutti coloro che si sono presi di me in un momento difficile, con grande professionalità, empatia e umanità“. La lettera di Teodora ha colpito particolarmente Maria De Filippi, che ha fatto notare come sia un gesto inedito. “Non so da quanti anni c’è questo programma, ma sicuramente da tanti e mai nessuno ha fatto questo. Dovevi arrivare tu dalla Spagna a farlo, complimenti“.

Anche Rudy Zerbi lo ha sottolineato: “La gratitudine e la riconoscenza hanno sempre un tempo molto breve“. A questo punto la conduttrice di Amici 2024 ha sottolineato che la “gratitudine c’è quando hai successo“. Ora sui social partono le teorie sul destinatario di questo messaggio polemico…

Amici 2024, Trigno innamorato di Chiara?/ Scoppia il caso social: "Lui è fidanzato!"