Maria De Filippi vs Rai/ “Ospitata a Domenica In bloccata: cosa strana”, Mara Venier…

Serata impegnativa, quella di ieri, per la conduttrice Maria De Filippi che ha egregiamente condotto l’ultima puntata di Amici 2019, chiudendo la 18esima edizione con il trionfo del giovane siciliano Alberto Urso. A poche ore dalla chiusura del sipario sull’amato e seguitissimo talent show di Canale 5, è già tempo di bilanci per la padrona di casa dell’ammiraglia Mediaset, che ha tracciato un bilancio in una intervista rilasciata ad AdnKronos. L’occasione è stata ghiotta anche per commentare la sua mancata ospitata a Domenica In, dall’amica Mara Venier, come aveva promesso in diretta tv proprio durante una delle ultime puntate di Amici dello scorso 11 maggio, quando aveva ospitato la collega che oggi sta per concludere in grande stile la stagione del programma pomeridiano della domenica di Raiuno. Ma cosa è successo davvero e come mai alla fine tutto è saltato? Durante l’ospitata della Venier a Canale 5, la “zia Mara” aveva anche chiesto di poter avere in studio, suo ospite, il vincitore di Amici 18. Ovviamente neanche questo è stato possibile. “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico”, ha commentato Maria De Filippi, senza nascondere un pizzico di delusione.

MARIA DE FILIPPI, SALTA OSPITATA DA MARA VENIER: IL COMMENTO

L’annunciata ospitata di Maria De Filippi dall’amica Mara Venier su Raiuno, come spiegato dalla moglie di Maurizio Costanzo, sarebbe dovuto essere “uno scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male. So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a ‘Tu si que vales’ e ad Amici’. Tutto regolare. Io volevo ricambiare”, ha spiegato. In effetti lo stesso si era realizzato con Raffaella Carrà: la De Filippi era stata prima sua ospite in “A raccontare comincia tu”, per poi vedere ricambiato il ‘favore’ poco dopo ad Amici. “Abbiamo un rapporto molto carino, dove lei mi chiarisce bene dov’è lei e dove sono io… è perfetta. Professionale fino all’inverosimile”, ha commentato poi in merito alla Carrà. E non nasconde il desiderio di volerla proprio nel suo Amici: “Magari. Ma non credo sarebbe possibile”, dice. Ma quale potrebbe essere, a suo dire, la soluzione a questi nuovi “paletti” Rai? Potrebbe essere il gioco di squadra: “A Mediaset dobbiamo imparare a fare più gioco di squadra”, ha commentato ancora, “Non è un caso che per la finale ho chiamato in giuria Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ed Michelle Hunziker, accanto a Loredana Bertè”. Una cosa forse realizzata troppe poche volte a Mediaset ma che potrebbe essere un bel punto di partenza.

