Maria De Luca e Mattia Cirilli, moglie e figlio Gabriele Cirilli/ “Lei mi ha salvato”

“Chi è Tatiana?“, questa è la frase che ha reso popolare Gabriele Cirilli ai tempi di “Zelig” e con cui viene ricordato ancora oggi, nonostante nel frattempo abbia dimostrato di essere anche un attore versatile. Anche lui, al pari di molti altri colleghi, ha vissuto momenti non semplici nel corso della sua carriera in cui non riusciva ad avere continuità sul piano lavorativo. Accettarlo non è stato semplice, ma è stato grazie agli affetti più cari che è riuscito a superare la depressione e a ritrovare la serenità.

Gabriele Cirilli, la malattia invisibile del comico/ "Ho sofferto di depressione"

L’artista era arrivato a pensare di mollare tutto, ma Maria De Luca, la donna della sua vita che ha conosciuto quando era solo un ragazzino lo ha incoraggiato a dovere quando lui era davvero sconfortato. E alla fine è stata lei ad avere ragione.

Gabriele Cirilli e l’importanza dell’amore di sua moglie Maria

Gabriele Cirilli non ha mai nascosto di avere sofferto di depressione in passato, ma il sostegno della sua Maria della sua Maria si è rivelato fondamentale. In quel periodo lui aveva difficoltà anche a pagare l’affitto, ma lei si è presa carico di tutto arrivando ad accantonare il suo lavoro di farmacista. Oggi è invece una produttrice teatrale.

Maria De Luca e Mattia, moglie e figlio Gabriele Cirilli/ "Siamo una squadra"

A distanza di tempo l’attore non può che esserle riconoscente: “Lei è la fonte di tutte le mie energie – aveva raccontato lui in un’intervista -. E’ la donha che mi dà la gioia, quella vera. E’ la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.

E ad allietare le loro vite è arrivato Mattia, il loro unico figlio, nato nel 2001.

