Zelig, a Raul Cremona non riesce il numero/ Vanessa Incontrada “Che ca*zo di scarpe!”

Sketch esilarante ieri sera durante la terza puntata di Zelig, amatissimo show di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Protagonista assoluto è stato Raul Cremona, che per l’occasione ha vestito i panni di “Silvano, il mago da Milano”, uno dei suoi tanti personaggi. Inizia il numero e Raul Cremona mostra una scatola magica in grado di effettuare la “palingenesi”, che però lo stesso mago non riesce a spiegare cosa sia. Vengono quindi chiesti a Bisio 50 euro, vengono inseriti nella “macchina” e si trasformano in 5 euro, dietro stupore, negativo dello stesso conduttore e grandi risate del pubblico. Ma è durante il numero delle scarpe che avviene il caos, con tanto di parolacce anche di Vanessa Incontrada.

In poche parole Raul Cremona ha chiesto una scarpa a Bisio, inserita sempre nella scatola magica di cui sopra; la scarpa sarebbe dovuta poi ricomparire “miracolosamente” in un’altra strumentazione del mago, ma incastratasi non è riuscito a toglierla e a mostrarla al pubblico. “Che scarso”, commenta Claudio Bisio, con tanto di risata di Vanessa Incontrada “Claudio, Claudio…” con le lacrime agli occhi, e ancora, rivolgendosi al pubblico “E’ vero, vi giuro che è vero” dice la conduttrice di origini spagnole “Non era costruito questo”, e ancora grandi risate.

ZELIG, CAOS E RISATE DURANTE IL NUMERO DI RAUL CREMONA: LA REAZIONE DI VANESSA INCONTRADA E CLAUDIO BISIO

Raul Cremona prova a spiegarsi ma Claudio Bisio lo stoppa subito: “No, no, non hai diritto di parlare. Io e Vanessa non proviamo mai niente e lei soprattutto non sa un ca*zo di quello che succede, invece oggi pomeriggio tre ore di prova solo con lui con quella scatoletta lì, devi metterla così, non girala così… tu sei un cretino!”.

E di nuovo Vanessa: “Non gli si apre la scatola”. Poi Bisio: “Ci siamo bloccati”, e ancora “Queste scarpe qua non sono le mie, mi fanno schifo, me le ha fatte mettere lui se no non entravano in quella ca*zo di scatola e non riesce neanche ad aprirla”. Raul Cremona ribatte: ”Questa non va in onda mi rifiuto”, ma ovviamente i suoi desideri non sono stati esauditi. Subito dopo il numero Vanessa Incontrada si è rivolta a Bisio dicendo: “Facevano proprio schifo queste scarpe, quando ti ho guardato ho detto ma che ca*zo di scarpe si è messo Claudio stasera?”, e giù altre risate a Zelig.

