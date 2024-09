Maria, Debora e Nicola sono la moglie e figli di Iginio Massari, il pasticcere italiano diventato famoso anche come personaggio televisivo con il suo ruolo di giudice nel programma di successo “Bake Off Italia”. Se la fama come pasticcere è nota a tutti, in pochi conoscono come è composta la sua famiglia che ha costruito con la moglie Maria Damiani a cui è sposato dal 1968. L’incontro tra i due è avvenuto pochi anni prima del fatidico si: Iginio Massari lavorava nel laboratorio della celebre pasticceria Camera di Brescia, mentre Maria era una cameriera. Inizialmente tra i due non scatta la magia, anzi proprio il celebre volto di Bake Off Italia dalle pagine de La Cucina Italiana ha raccontato: “all’inizio le stavo antoaptico per via della mia voce. Ho tentato di sedurla con un dipinto: un ramo di cachi. Sapevo che li amava”.

Sempre parlando della moglie, Iginio Massari ha rivelato che durante le feste in cucina c’è moglie: “la sua specialità è il risotto col gelato di Parmigiano. Se non parla nessuno significa che tutto è buono: prova superata”.

Iginio Massari: i figli Deborah e Nicola dall’amore con la moglie Maria Damiani

Dall’amore e dal matrimonio tra Iginio Massari e la moglie Maria Damiani sono nati i figli: Deborah e Nicola. A seguire le orme del padre è stata la figlia Deborah che, dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, ha proseguito gli studi laureandosi in Scienze e tecnologie alimentari con una tesi dedicata ai lievitati. Dal 2000 è entrata nell’azienda di famiglia dedicandosi in particolare modo all’ambito dell’e-commerce con un piano pensato ad hoc.

Un progetto che è stato molto apprezzato dal papà, ma non solo visto che nel 2019 Deborah è diventata Maestro Pasticciere entrando nella prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. La figlia di Iginio Massari ricopre anche il ruolo di membro del consiglio d’amministrazione della Iginio Massari Srl e docente presso la 24Ore Business School. Infine si è fatta conoscere anche in ambito televisivo partecipando ai programmi “The sweetman celebrities”, “Gli artisti del panettone” trasmessi su Sky Uno e “Ogni mattina”. Proprio il padre parlando dei figli Deborah e Luca ha detto: “loro portano avanti il mio testimone. Sono arrivati naturalmente a questo punto: il lavoro se non lo ami non lo puoi fare”.

