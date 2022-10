Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposano/ Ecco quando sarà il matrimonio…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposano: i due hanno rimandato di un anno il matrimonio…

Lei viene dal severo mondo della politica, lui invece ha fatto dei set cinematografici il suo pane quotidiano… Due mondi diversissimi per molti versi che, però, si sono trovati e uniti: si tratta di Maria Elena Boschi e di Giulio Berruti, l’insolita coppia che presto convoglierà a nozze! La notizia è stata lanciata dal settimanale Chi che ha pizzicato i piccioncini durante una serata davvero speciale…

SPILLO/ Segre vs. Meloni, quella vecchia "fiamma" della superiorità morale

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si frequentano da circa due anni, dai primi mesi del 2020 e, naturalmente, la loro relazione è stata al centro di numerosi gossip. Come capita a tutte le coppie, a inizio anno, i due hanno passato un momento di crisi proprio causato dalla divergenza dei mondi a cui appartengono: la deputata infatti non accettava che il compagno prendesse parte a un film polacco per adulti, molto spinto, sulla falsa riga del celebre Cinquanta sfumature. La crisi tra i due però si è risolta nel migliore dei modi: un matrimonio fissato in primavera! Matrimonio che, ahimè, è stato rimandato a causa dell’impegni lavorativi dell’attore. Sembrerebbe però che il momento giusto sia finalmente arrivato…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposano?/ Fonti vicine alla coppia...

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposano: ecco la location e quando si farà…

Oggi la relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti procede a gonfie vele al punto tale che i due hanno deciso di dichiararsi amore eterno. Il settimanale Chi li ha pizzicati intenti in una serata molto speciale, i due stavano festeggiando, non solo la rielezione della deputata, ma anche un altro avvenimento… Il 38esimo compleanno dell’attore! I due sono stai paparazzati durante la festa con la famiglia di lui, in un noto ristorante romano, a scambiarsi effusioni e baci appassionati.

Ma quando sarà il matrimonio tra i due? Per quanto riguarda la data non è certa, si sa però che i due si sposeranno a metà del prossimo anno, probabilmente a Maggio, visto che il sogno di entrambi è sposarsi in primavera. Qualcosa si sa anche sulla location… Sembrerebbe infatti che Maria Elena Boschi, in questi giorni, sia già intenta in numerose telefonate alla ricerca di un podere nell’entroterra toscano perfetto per la sua riservata cerimonia… Che dire, non possiamo che augurare ai due futuri sposini tanti auguri!

Banca Etruria assolto papà Boschi/ Maria Elena: “gogna su di noi. Pianto alla Camera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA