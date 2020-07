Maria Elena Boschi in bikini su yacht/ “Paese muore, tu a Ischia”: foto fa infuriare

I social sono letteralmente esplosi contro Maria Elena Boschi dopo la foto in bikini sul mini-yacht ad Ischia insieme ad alcuni amici, tra cui i parlamentari di Italia Viva Gennaro Migliore e Luciano Nobili: la sempre più crescente presenza social della ex Ministra per le Riforme di certo “aggiunge” popolarità e seguito, specie per le foto che mostrano la bellezza della deputata e coordinatrice alla Camera del partito renziano. Ma questa volta la Boschi viene criticata più che ammirata e il motivo è la “tempistica” della foto: nel momento in cui l’Italia vive un’estate assai difficile per la pandemia Covid-19, la compagnia di Giulio Berruti viene accusata di fare la vita da “ricchi” non curante dei drammi altrui. Il “populismo” dei social network esplode dunque per l’ennesima volta, come del resto già un anno fa avvenne la simile critica al Matteo Salvini in stile dj sulla spiaggia di Milano Marittima al Papeete: «a debita distanza dal volgo, i nostri partigiano del PIL finalmente a riposto dopo aver liberato l’Italia dall’assistenzialismo» attacca con ingente sarcasmo un utente su Twitter, ma non è certo l’unico «mentre le aziende chiudono e tanti perdono il lavoro, c’è chi va in barca felice e contento», e così mille altre anche molto più “coloriti” con insulti e attacchi alla fidata di Matteo Renzi.

LA FOTO RIMOSSA DELLA BOSCHI IN BIKINI

C’è chi la difende però, ricordando come non è certo una foto in meno a cancellare i drammi dell’Italia e che importa poi cosa i politici fanno in Parlamento per risolvere la crisi: ma il grado di attacco a Maria Elena Boschi si allarga anche sui quotidiani, con Libero che prende posizione in difesa e i giornali di centrosinistra, come il Fatto Quotidiano, che invece passano alla forte critica. Non pochi notano inoltre come, oltre alla “foto opportunity” non gradita vi è anche la poca distanza senza mascherina con tanto di assembramento tra gli amici di Italia Viva ospitati sulla barca del giornalista professionista, direttore di Retenews24 e di Gt Channel, Lorenzo Crea che su Instagram aveva scritto postando la foto «Che bella cosa…l’Amicizia!». Dopo le polemiche la foto è stata quasi subito rimossa, probabilmente alla Boschi, Nobili e Migliore non sono piaciuti gli attacchi ricevuti nel giro di pochissimi minuti, oppure è proprio la foto in microbikini rosso ad aver sollevato imbarazzo per MEB.



© RIPRODUZIONE RISERVATA