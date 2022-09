Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ Due figli e una bellissima famiglia

Maria Finizio e l’amore per Amedeo Grieco di Pio e Amedeo

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco, il comico foggiano del duo Pio e Amedeo. Dal matrimonio alla nascita dei figli Alice e Federico. Un grande amore quello nato tra i due che sono felicemente sposati da diversi anni, anche se il comico preferisce vivere il suo rapporto lontano dal clamore mediatico. La coppia, infatti, non ha mai comunicato la data del matrimonio o condiviso dettagli del giorno più bello della loro vita. Sicuramente una decisione che conferma il carattere schivo e riservato di entrambi che nel 2015 hanno allargato la famiglia con la nascita del primogenito Federico.

La nascita di Federico ha cambiato la vita di Amedeo e della moglie Maria. Qualche anno dopo, per la precisione nel 2018, Amedeo e Maria sono diventati genitori per la seconda volta di Alice. Una gioia immensa che la mamma ha condiviso anche sui social: “non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”.

L’arrivo della seconda figlia Alice è stata celebrata anche da Amedeo Grieco che sui social ha scritto: “d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”. Che dire Amedeo e la moglie Maria Finizio sono più innamorati che mai e formano davvero una bellissima famiglia. Il comico foggiano, infatti, sui social ha ringraziato pubblicamente la moglie scrivendole: “la ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”.

Una storia d’amore bellissima, anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà in particolare durante la seconda gravidanza della moglie: “i primi 3 mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti, ho provato di tutto affinché si attenuassero ma nulla…”. Alla fine tutto è andato per il meglio ed oggi Maria e Amedeo si godono la loro bellissima famiglia!

