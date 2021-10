Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ Lui: “mi ha dato l’infinito”

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco, il comico che con Pio D’Antini forma il duo Pio e Amedeo. Un grande amore quello nato fra Maria e Amedeo che i due vivono lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. La coppia è felicemente sposata, ma a differenza di Pio non hanno mai comunicato o condiviso alcun dettaglio sul giorno del matrimonio. Una scelta condivisibile visto che entrambi sono molto riservati, ma Amedeo non è riuscito a contenere la gioia quando è diventato papà per la prima volta nel 2015. L’arrivo di Federico ha cambiato la vita di Amedeo e della moglie Maria che tre anni dopo sono diventati genitori per una seconda volta. Nel 22018, infatti, è arrivata la piccola Alice per la grande felicità della mamma che sui social ha scritto: “non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”.

Anche Amedeo Grieco ha festeggiato la nascita della seconda figlia Alice postando una tenerissima foto e scrivendo: “d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”. Che dire Amedeo e Maria formano davvero una bellissima famiglia.

Amedeo Grieco e Maria Finizio: un amore lontano dal gossip

Amedeo Grieco e Maria Finizio sono più innamorati che mai. La coppia vive a Foggia lontani dal clamore mediatico. Amedeo è innamoratissima della sua Maria a cui ha dedicato una bellissima dedica su Instagram: “la ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”. Naturalmente non sono mancate le difficoltà come ha raccontato proprio la moglie Maria durante la seconda gravidanza: “i primi 3 mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti, ho provato di tutto affinché si attenuassero ma nulla…”.

La coppia vive a Foggia dove Maria Finizio si dedica a tutta la sua famiglia.

