Maria Giovanna Elmi/ “Con mio marito festeggio ogni 13 dicembre perché…” (Io e Te)

Sarà Maria Giovanna Elmi una delle protagoniste dell’odierna puntata di “Io e Te”, il talk show pomeridiano estivo condotto da Pierluigi Diaco in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1: e per la 79enne ex annunciatrice e conduttrice televisiva si tratterà di fatto di un gradito ritorno nel salotto del giornalista che peraltro ospiterà anche Rosanna Vaudetti, un’altra delle storiche ‘signorine Buonasera’ del servizio pubblico. e pur avendo preferito oramai dal 2010 la vita privata (a parte una curiosa ed estemporanea incursione nei reality…), la Elmi non di rado si concede delle uscite televisive mostrandosi in gran forma e rievocando anche i tempi mitici della televisione in cui il suo era uno dei volti più attesi dai telespettatori all’annuncio dei programmi della serata. E proprio un’estate fa, confessandosi con Diaco, la Elmi aveva rivelato la verità su quel vecchio e presunto flirt avuto nientemeno che con l’attore Sylvester Stallone, spiegando che tutto si era risolto in una romantica cavalcata nel deserto con il protagonista di “Rocky” e “Rambo”.

MARIA GIOVANNA ELMI RITORNA NEL SALOTTO DI PIERLUIGI DIACO

Infatti, da oramai molti anni nella vita di Maria Giovanna Elmi c’è spazio solamente per il marito Gabriele Massarutto, a cui è felicemente legata in matrimonio dal 1993: l’imprenditore, praticamente suo coetaneo, aveva fatto breccia nel cuore della presentatrice capitolina sette anni prima come ha ricordato la diretta interessate. “Ci siamo conosciuti il 13 dicembre 1986 e poi ci siamo sposati nello stesso giorno sette anni dopo: le nozze d’oro? Essendo noi già abbastanza avanti con l’età credo che faremo fatica ad arrivarci” aveva detto nel corso di una intervista a Gente, spiegando che adesso ama celebrare con suo marito qualcosa di speciale ogni 13 dicembre. E in una ospitata a “C’è tempo per…”, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, l’ex ‘signorina Buonasera’ è tornata su uno degli aneddoti più esilaranti delle sue nozze con Massarutto, ovvero la cerimonia in montagna, presso l’isolato santuario di Monte Lussari a Tarvisio, in tenuta da sci a causa della tanta neve. Il cocuzzolo della montagna dove Maria Giovanna e Gabriele si sono dichiarati eterno amore e dove sono tornati anni dopo per ‘rinnovare’ le loro promesse con la stessa emozione della prima volta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA