Maria Grazia e Raffaella, primo incontro col papà a C’è posta per te/ “Scomparso da 50 anni, abbandonate”

La storia di Renato e le figlie abbandonate a C’è posta per te 2024

La sesta puntata di C’è posta per te 2024 presenta anche la storia di due figlie: Maria Grazia e Raffaella. Chiedono l’aiuto di Maria De Filippi per ritrovare il loro papà, Renato, sparito da 50 anni dalla loro vita e loro ne hanno 50 e 51. “Non ci ha mai cercato nonostante lui sapesse bene dove fossimo. Sappiamo che ha avuto altri figli. Tutto ciò che sappiamo è ciò che ci ha detto nostra madre”.

IVANO LASCIATO DA EMANUELA PER COLPA DELL'EX MOGLIE/ Scuse a C'è posta per te 2024: lei lo perdona

Il loro è stato un amore difficile, lui ha lasciato la madre dopo un anno di matrimonio. A quanto pare l’uomo non voleva si sapesse che fosse sposato per poter avere incontri con altre donne. È sparito definitivamente dopo aver saputo che la seconda figlia con la moglie era ancora una femmina. Maria Grazia e Raffaella hanno però avuto un papà, trovato nel nuovo compagno della madre che ha dato loro l’affetto di una vera famiglia. Vengono a C’è posta per te per chiudere un cerchio: quello dell’abbandono. “Vogliamo capire che faccia ha, perché è scappato, se si ricorda le nostre date di nascita”, dicono le due donne.

IVA NON VEDE IL FIGLIO FABIO DA 7 ANNI: "COLPA DELLA MOGLIE VALERIA"/ Lui chiude a C'è posta per te 2024

Raffaella e Maria Grazia incontrano per la prima volta il loro papà a C’è posta per te

Quando Raffaella e Maria Grazia vedono per la prima volta loro padre Renato, gli dicono: “Buonasera signor Renato, immagino che lei non abbia chi siamo noi. Io sono Maria Grazia, porto il suo cognome da sempre. Sono passati 50 anni, dove noi non sappiamo nulla di lei, non abbiamo avuto mai notizie e non conosciamo niente di lei. Io sono qui per chiudere un cerchio della mia vita. Io aspettavo che un giorno arrivasse un postino a casa mia, per ricevere posta da parte sua, ma non è mai arrivata. Le chiedo gentilmente di non scappare via come ha già fatto, di stare lì per avere delle risposte.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA