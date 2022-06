Maria, la nonna di Alessandra Amoroso/ “C’è un filo che mi lega tuttora a lei”

Alessandra Amoroso e il rapporto con nonna Maria

Maria è la nonna di Alessandra Amoroso venuta a mancare negli ultimi anni. Un’assenza che pesa tantissimo nella vita della cantante che proprio nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato: “negli ultimi tempi sono successe cose, la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre situazioni che mi hanno portata a guardarmi dentro: ora riesco a dire che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza”.

Il rapporto con nonna Maria era speciale; un legame che supera tempo e spazio anche se oggi lei non c’è più. “C’è filo che mi lega tuttora a mia nonna ed è come se l’avesse dato ad Andrea” – ha detto la cantante che parlando della nonna ha confessato -” lei era, anzi è, in una maniera diversa, è un rapporto che tutt’ora vivo. Io tanto penso di averlo preso da lei. La cosa meravigliosa è che lei c’è sempre, c’è in ogni scelta: ho imparato a guardare il dolore in una maniera diversa, a essere felice anche parlando di quella mancanza”.

Alessandra Amoroso: “nonna Maria c’è sempre in ogni mia scelta”

Nonostante la morte di nonna Maria, Alessandra Amoroso sente sempre la sua presenza. "Lei era, anzi è, in una maniera diversa, è un rapporto che tutt'ora vivo. Io tanto penso di averlo preso da lei. La cosa meravigliosa è che lei c'è sempre, c'è in ogni scelta: ho imparato a guardare il dolore in una maniera diversa, a essere felice anche parlando di quella mancanza" ha rivelato l'artista che negli ultimi tempi ha ritrovato una nuova sè grazie ad un percorso di terapia che l'ha portata a nuove consapevolezze.

“Volevo dare un nome alle mie paure, dare una motivazione e ho voluto conoscere Alessandra: c’è stato un momento in cui non volevo più giudicarmi, criticarmi, e non volevo dare modo agli altri modo di farlo” – ha detto la cantante – “durante il lockdown sono rimasta sola con le mie più grandi paure, il buio e la solitudine, che sono diventate le mie coinquiline”. Non è stato un percorso facile, ma i risultati sono pazzeschi: “puoi arrivare a godere di tutto e anche nella sofferenze riuscire a trovare quella scintilla che ti fa trovare la luce”.











