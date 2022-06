Maria Laura De Vitis attacca Mercedesz “è stata fuori luogo”/ Estefania insinua il dubbio…

Maria Laura De Vitis prende posizione su Mercedesz Henger: “Fuori luogo”

Maria Laura De Vitis esterna i suoi dubbi sul comportamento di Mercedesz Henger. All’Isola dei Famosi è scoppiata una accesa discussione nelle scorse ore tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. Mercedesz ha accusato Edoardo di non essersi interessato al suo incidente che le è costato 4 punti di sutura. Edoardo però ha perso le staffe: “Tu hai detto ne parliamo senza le telecamere e poi davanti hai voluto fare la vittima. Perché te la stai facendo sotto della nomination. Sì, lo hai detto: ‘Io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale”. Poi ha aggiunto: “Tu sei entrata qui dentro con l’idea di provarci con me…Di me non te ne è mai interessato niente”. La figlia di Eva Henger è poi scoppiata in lacrime. I naufraghi hanno preso una posizione dopo questa discussione.

Parlando con Estefania Bernal e Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis ha esternato il suo pensiero: “Non ho capito perché Mercedez è salita sulla barca abbracciando Edoardo dopo che stamattina si erano scannati l’un l’altro”. Estefania ha bollato quella scena come imbarazzante e Maria Laura ha aggiunto: “Lei era molto arrabbiata con Edoardo ma mi è sembrato fuori luogo”. Luca Daffrè insinua il dubbio che Mercedesz si sia comportata in questo modo per far capire a Edoardo di essere premurosa con lui. Maria Laura però non vede di buon occhio il comportamento di Mercedesz: “Una volta che Edoardo sale sulla barca lo devi lasciar andare. Lei ha voluto dimostrare di aver interesse nei suoi confronti diversamente da quanto aveva fatto lui”. Estefania pensa che Mercedez abbia attuato una strategia in vista della nomination.

Maria Laura De Vitis è sempre più vicina a Luca Daffrè. Durante la scorsa notte, la ragazza si è avvicinata al naufrago per raccontargli un sogno che aveva fatto. Maria Laura ha chiarito di non poter rivelare i dettagli per poi aggiungere che si era trattato di un sogno molto bello e non di un incubo. Maria Laura è apparsa imbarazzata ma poi ha lasciato trapelare qualche dettaglio: “Eravamo vicini di camera in hotel e sentivo bussare. Vado a vedere e c’era il cervo e gli ho aperto. E poi il sogno è continuato… Eravamo molto complici, c’era della passione… Lui, invece, ha sognato che lo nominavo. Se si avvera fuori di qua, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore”.

Maria Laura De Vitis si è poi sfogata in confessionale senza far mistero del fatto che nel sogno la complicità tra loro era evidente. Maria Laura ha infatti confidato: “Ridevamo tanto…Scherzavamo tanto, ma non nego che c’è stata anche tanta passione”. Maria Laura spera che con Luca Daffrè possa nascere qualcosa una volta finita l’esperienza del reality. Infatti aggiunge: “Se succederà qualcosa tra noi gli dirò di aver avuto un sogno premonitore…”.













